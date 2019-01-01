تأجيل مباراة الاتحاد ضد التعاون في الدوري السعودي

لجنة المسابقات تُعلن سياسة تأجيل المباريات للأندية المشاركة في آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان.

وجاء هذا القرار لمشاركة العميد في مباراة إياب دور الـ32 أمام العهد اللبناني في بطولة كأس محمد السادس للأندية البطلة، والتي ستُقام يوم 31 أغسطس القادم وهو نفس اليوم المقرر لإقامة مباراة الجولة الثانية في الدوري السعودي بين الاتحاد والتعاون.

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ولم تُحدد اللجنة موعدًا محددًا للمباراة، بل ربطتها بأحداث أخرى، إذ من المقرر أن تُلعب يوم الـ24 من سبتمبر القادم في حال تأهل الاتحاد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يتم تأجيل مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي لمدة يومين.

وفي حال خروج الاتحاد من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ستقام المباراة يوم الأول من أكتوبر القادم، على أن يتم تأجيل مباراة التعاون ضد أبها في الجولة السادسة لمدة يومين.

يُذكر أن الفريق السعودي وضع قدمًا بالفعل في دور الـ16 من البطولة العربية بانتصاره ذهابًا على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد في جدة الأسبوع الماضي.