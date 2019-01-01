جروس يصل جدة غدًا، والأهلي يستقر على مساعده السعودي

ينتظر الأهلي وصول السويسري كريستيان جروس لبدء مشواره مع الفريق بقيادة التدريبات استعدادًا للحزم في الجولة السابعة من الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُتوقع أن يصل كريستيان جروس مساء غدٍ الأحد إلى السعودية لبدء مهمته رسميًا مع الأهلي.

وأفادت المصادر الصحفية أن إدارة النادي الجداوي تنتظر صدور التأشيرة الخاصة بالمدرب السويسري صباح الغد لتحجز له تذكرة على أقرب رحلة طيران قادمة من دبي إلى جدة.

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وترغب الإدارة أن يقود جروس الاستعدادات لمواجهة الحزم في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، بعدما كان الأهلي قد هزم التعاون في الجولة السابعة يوم أمس الجمعة بثلاثة أهداف دون رد.

واستقرت الإدارة الأهلاوية على تعيين السعودي مازن بهكلي مساعدًا لجروس، فيما تأكد عودة صالح المحمدي الذي قاد الفريق الأول مؤقتًا للإشراف على قطاع الناشئين.

ولعب بهكلي الدور ذاته في الجهاز الفني السابق بقيادة برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي عقب الخسارة أمام الوحدة وتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط من 3 جولات من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.