المحمدي غير مهتم ببحث الأهلي عن مدرب جديد

المدرب المؤقت للأهلي يُركز على عمله مع الفريق دون الانشغال ببحث الإدارة عن مدرب جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد صالح المحمدي المدير الفني المؤقت للأهلي السعودي أنه لا يهتم ببحث ناديه عن مدرب أجنبي يخلفه، مشددًا على أنه يعمل وفق خطة تدريبية خاصة بالمرحلة الحالية.

وكان المحمدي قد خلف برانكو إيفانكوفيتش بعد إقالته لسوء النتائج، وقد نجح في جمع 4 نقاط وعدم تلقي أي هدف خلال مباراتيه مع الأهلي، بالفوز على الفتح 2-0 والتعادل سلبيًا مع النصر.

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وأوضح المدرب السعودي في تصريحات أبرزتها صحيفة الاقتصادية أنه يؤدي عمله بشكل منتظم لمواجهة الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري السعودي، مضيفًا " أنفذ برنامجًا تدريبيًا خاصًا بالمرحلة هذه بالذات، كونها تتطلب منا إعداد الفريق بشكل جيد خاصة في الجانب البدني".

وأشار المدرب أنه راضٍ عن أداء اللاعبين تحت قيادته رغم ظروفهم البدنية الصعبة، مضيفًا " أمام الفتح كسبنا الأداء والنتيجة، وأمام النصر ظهر اللاعبون بأداء جيد ولكن لم نوفق، الأهلي بدأ يستعيد مستواه المعروف، وما زلنا ننتظر كثيرًا كوننا نؤمن كثيرًا بما يملكه الفريق من خامات مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب".

"حققنا مكتسبات عدة أهمها استعادة هوية الفريق إلى جانب وضع الحلول المناسبة من حيث التنظيم الدفاعي والهجومي، أيضًا شاهدنا بروز عدد من اللاعبين الشباب أمثال عبد الله حسون، وعبد الباسط هندي".

يُذكر أن الأهلي كان قد بدأ الموسم بشكل سلبي أداءً ونتيجة، إذ تعادل مع العدالة ثم هزم الاتفاق بصعوبة وأخيرًا خسر أمام الوحدة قبل أن يُعلن إقالة برانكو واستبداله بالمحمدي حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.