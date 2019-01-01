نوح الموسى: الأهلي لن يتأثر سلبًا برحيل برانكو، ولا سبب لغيابي

نوح الموسى لاعب وسط الأهلي السعودي يتحدث عن مواجهة الفتح وأسباب ابتعاده عن اللعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد نوح الموسى لاعب وسط الأهلي السعودي أنه لا يعرف سبب ابتعاده عن اللعب منذ بداية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه قرار المدرب الفني.

وأقال الأهلي مدربه برانكو إيفانكوفيتش وعين السعودي صالح المحمدي مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، وسيلعب الفريق اليوم أمام الفتح لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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واستبعد لاعب الوسط السعودي تأثر الفريق سلبيًا بتغيير المدرب، مضيفًا "لن يكون هناك أي تأثير إطلاقًا في ظل معرفة الأخير بإمكانيات المجموعة".

أضاف لصحيفة الاقتصادية "عملنا في الأيام السابقة على تنفيذ التعليمات والخطط الفنية كافة خاصة أنها ستساعدنا على الظهور بشكل مميز وأفضل من السابق، البعض يرى أنه قد يحدث تأثر في الأداء الفني وهذا الأمر غير صحيح، برانكو مدرب خبير، واستبداله أمر يعود إلى إدارة النادي".

تابع الموسى "نعمل بمساعدة الجهاز الفني على استعادة المستويات المميزة، لدينا عناصر رائعة في الخطوط كافة، ونعلم جميعًا إمكانيات الفريق بشكل عام. هناك من يرى أن المهمة سهلة لتجاوز الفتح في ظل النتائج التي حققها حتى الآن والتي شهدت ثلاث خسائر متتالية وهذا غير صحيح بتاتًا".

"نحترم الفتح كثيرًا وندرك حاجته هو الآخر إلى العودة إلى مستوياته وتحقيق النتائج لذا علينا مضاعفة الجهد والتركيز بشكل أكبر وتطبيق كل ما هو مطلوب منا كلاعبين من أدوار خاصة أننا تعرفنا على نقاط القوة والضعف".

وأخيرًا سُئل الموسى عن عدم لعبه مع الأهلي، فأجاب "لا يوجد سبب معين فأنا أتدرب وتبقى مسألة مشاركتي في يد الجهاز الفني".

يُذكر أن الأهلي أقال مدربه بعد البداية السلبية في الدوري السعودي، إذ تعادل مع العدالة وحقق فوزًا صعبًا وغير مقنع على الاتفاق وأخيرًا سقط أمام الوحدة بنتيجة 2-1.