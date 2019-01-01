لماذا مرر ولم يُسدد تجاه مرمى الرائد؟ كمارا يُجيب

لاعب الاتحاد صنع الهدف بدلًا من إحرازه!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى هارون كمارا مهاجم اتحاد جدة سعادته البالغة بمباراته الأولى مع الفريق والمستوى الجيد الذي ظهر به خلال الدقائق القليلة التي لعبها.

وكان اللاعب صاحب الأصول الغينية قد دخل مواجهة فريقه ضد الرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي عند الدقيقة الـ86، والتي انتهت لصالح العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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ورغم لعبه 12 دقيقة فقط إلا أنه نجح في ترك بصمة جيدة بأداء مبشر وصناعة هدف فريقه الثالث لرومارينيو، والذي حسم المباراة لصالحه.

وامتلك المهاجم القادم للاتحاد هذا الموسم من القادسية فرصة إحراز هدفه الأول مع الفريق بعدما انفرد بحارس مرمى الرائد، لكنه فضل التمرير لزميله البرازيلي بدلًا من التسديد نحو المرمى.

وقد سُئل خلال حواره مع قناة السعودية الرياضية عن سبب تصرفه، فأجاب "شاهدت المرمى والحارس، ولاحظت أنه كان قريبًا مني فيما رومارينيو دون أي رقابة، ولذا رأيت أن تمرير الكرة له أضمن لإحراز الهدف. لم أهتم بالتسجيل قدر اهتمامي بانتصار الاتحاد وحسم النتيجة لصالحه".

وأوضح كمارا أن لويس سييرا المدير الفني للاتحاد طلب منه الاحتفاظ بالكرة والانطلاق في المساحات، كما أبدى سعادته بدعم وثقة جمهور الاتحاد به وهتافهم وتحيتهم له في نهاية اللقاء.