خاص | رئيس لجنة المسابقات السعودي: نظام التجمع في آسيا فرض وهذا موقفنا من استضافة نسخة 2021

حوار مقتضب مع نعيم البكر..

تحدث نعيم البكر؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن دوري أبطال آسيا 2020، مؤكدًا أن جدولها سيؤثر بشكل كبير على الموسم المقبل بالمملكة، ومشددًا على أهمية إقامته بنظام التجمع.

الاتحاد الآسيوي كان قد قرر إقامة نسخة 2020 من البطولة القارية بنظام التجمع في العاصمة القطرية "الدوحة"، في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن المقرر أن يستمر هذا النظام في النسخة المقبلة.

النسخة العربية من موقع "جول GOAL" أجرى حوارًا مقتضبًا مع البكر، للحديث عن موقف بلاده من استضافة النسخة المقبلة ومدى تأثير جدولها عن الدوري المحلي وغيرها من الأمور، نستعرضها في التقرير التالي..

المزيد من الفرق

1- بعد إعلان الاتحاد الآسيوي عدم إقامة دوري أبطال آسيا قبل شهر أبريل 2021، ما هو موقف الاتحاد السعودي من ذلك؟

الاتحاد السعودي جزء من القارة الآسيوية التي تأثرت كثيرًا بجائحة كورونا وما زالت آثارها على رزنامة كرة القدم مستمرة، وستستمر حتى الموسم القادم، كان الأمل في إقامة البطولة حسب رزنامتها ولكن الظروف صعبة لأغلب مناطق القارة.

2- يتردد بأن نسخة 2021 ستقام بنظام التجمع على غرار النسخة الحالية 2020، هل تمت مناقشة هذا الأمر مع الاتحادات المحلية؟

بعد تأخير إقامة البطولة أصبح خيار التجمع فرض وليس خيار، فمن الصعوبة إقامة نظام الذهاب والإياب لدور المجموعات خلال شهرين وسط رزنامة محلية ودولية مضغوطة بالأساس.

3- هل السعودية ستتقدم بطلب استضافة البطولة في حال اعتمد نظام التجمع في النسخة القادمة؟

استضافت السعودية أحداث كثيرة وتم اختيارها مؤخرًا لاستضافة كل آسيا في ٢٠٣٤، أما موضوع استضافة دوري الأبطال فهو سابق لأوانه، ففي حال إقرار نظام البطولة وآلية دور المجموعات والمراحل النهائية والوقت، يمكن الحديث عن هذا الموضوع.

4- روزنامة الشرق تختلف عن روزنامة الغرب، هل سيتم تحديد موعد دوري أبطال آسيا للموسم 2021 قبل بداية الموسم الرياضي في الشرق؟

غالبًا يبدأ دوري أبطال آسيا مع بداية الموسم الرياضي في الشرق، في هذا العام سيتأخر قليلًا وسننتظر المستجدات القادمة حيال الموعد.

اقرأ أيضًا | ذهبي النصر السابق للنصراويين: لا تخدعوا الأجيال القادمة وتحسبوا جائزة حمد الله بطولة

5- الاتحاد الآسيوي أعلن سابقًا أنه سيتم تطبيق نظامه الجديد بعد زيادة عدد المجموعات إلى 10 مجموعات بدلًا عن 8، هل الاتحاد الآسيوي عازم على تنفيذه أم سيتراجع عنه في ظل إقامة البطولة بنظام التجمع؟

حتى الآن النظام الجديد سيطبق مع انطلاق البطولة الجديدة ولم يصدر الاتحاد الآسيوي أي خبر بتأجيل نظامه الجديد.

6- هل ترى أن إقامة دور المجموعات بنظام التجمع ناجح و يختصر الكثير من الجهد و التحضير و المتابعة أم تذهب مع النظام المعروف و المطبق من سنوات طويلة؟

الأفضل طبعًا ماديًا وجماهيريًا هو نظام الذهاب والإياب، ولكن الظروف أجبرت الآسيوي على اقتصار ذلك لنظام التجمع، الذي يختصر الجهد والوقت، ولكن لا يعطي انتشار وفوائد كبيرة للبطولة.