رسميًا | الاتحاد يُستبعد .. لجنة التراخيص تمنح 9 أندية الرخصة الآسيوية

يتاح للمستبعدين الاستئناف على القرار

أعلنت لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا اليوم الخميس، منح تسعة أندية الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال موسم 2020-2021.

اللجنة برئاسة محمد السليم، عقدت اجتماعها اليوم، بحضور الأعضاء؛ ناصر العوهلي، المدقق المالي حسن الناصر والمقرر عبد الله العسيري، لتوافق بالإجماع على قرار منح التراخيص.

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وحصل كل من الهلال، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الشباب، التعاون، الفتح والفيحاء على الرخصة، نظرًا لاستيفائهم المعايير الإلزامية سواء الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية والمالية، وفقًا للائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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فيما تم استبعاد كل من الرائد، الاتفاق، أبها، ضمك، الاتحاد، الحزم والعدالة، لعدم استيفائهم المعايير.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للمستبعدين الاستئناف ضد قرار استبعادهم أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة دوري المحترفين، خلال خمسة أيام من الليلة.

وأكدت لجنة التراخيص في ختام بيانها أنها قدمت كافة الدعم لكافة الأندية حتى يتيسر لها الحصول على الرخصة، سواء بإقامة ورش عمل أو زيارات متعددة للأندية أو التواصل الدائم لإبداء الملاحظات وتلافي وجود أي نواقص، بجانب تمديدها لمواعيد استيفاء بعض المعايير، بسبب جائحة كورونا، مشددة على أنه كان هناك تعاون وتفاهم من قبل الاتحاد الآسيوي.