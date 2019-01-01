الدوري الجزائري | الجولة الأخيرة تشتعل - اتحاد العاصمة يتعرقل وشبيبة القبائل يقلص الفارق

الحسم يتأجل للجولة الأخيرة بسبب مولودية وهران

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فشل اتحاد العاصمة في حسم تتويجه بطلًا للدوري الجزائري قبل الجولة الأخيرة بتعادله أمام مولودية وهران بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

اتحاد العاصمة تقدم أولًا من ضربة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، سددها مختار بن موسمى بنجاح.

لكن وهران نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 56 بهدف فيفيان أكواسي، ليحرم الاتحاد من ثلاث نقاط مهمة.

التعادل رفع رصيد الاتحاد عند النقطة 50 في صدارة جدول الترتيب، بينما يأتي وهران في المركز الـ13 بـ33 نقطة.

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في المقابل، فإن منافس الاتحاد على اللقب، شبيبة القبائل حقق الفوز أمام نصر حسين داي، في إطار الجولة نفسها.

الشبيبة سجلوا هدفيهم في الدقيقتين 65 و81 عن طريق عبد الواحد بلغربي، بينما جاء هدف حسين داي الوحيد في الدقيقة 77 بأقدام حسين العرفي.

الفوز جعل شبيبة القبائل على بعد نقطة وحيدة من اتحاد العاصمة، بينما يحتل حسين داي المركز التاسع بـ36 نقطة.

ومن المقرر أن يحسم البطل في الجولة الأخيرة، التي ستقام في 26 من الشهر الجاري، حيث يلاقي اتحاد العاصمة فريق القسنطيني، ويلتقي شبيبة القبائل مع شباب أهلي بوعريريج.