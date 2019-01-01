الدوري الجزائري - اتحاد العاصمة يتعثر وشبيبة القبائل يضيع فرصة تقليص الفارق

سبع جولات تفصلنا عن معرفة بطل الدوري الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أحدث شباب بلوزداد المفاجأة وأسقط شبيبة القبائل في فخ الهزيمة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الجزائري.

الشبيبة بدأ بالتقدم مبكرًا وأحرز هدفه الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق هدف شمس الدين نساخ؛ لاعب بلوزداد، بالخطأ في مرماه.

اللاعب نفسه أدرك خطأ وأعاد المباراة لنقطة التعادل في الدقيقة 48 محرزًا الهدف الأول لشباب بلوزداد، وفي الدقيقة 80 سجل عادل جرار هدف الفوز لبلوزداد، ليضيع ثلاث نقاط ثمينة في مشوار شبيبة القبائل نحو اللقب.

وجمدت الهزيمة رصيد الشبيبة عند النقطة 37 محتلًا وصافة جدول الترتيب، بينما يأتي بلوزداد في المركز الـ12 برصيد 22 نقطة.

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أما اتحاد العاصمة، وفي إطار مباريات الجولة نفسها، فقد نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام جميعة عين مليلة، سلبيًا دون أهداف.

اللقاء شهد حالة طرد وحيدة في الدقيقة 79 من نصيب بلال بوفناش؛ لاعب الجميعة.

ورغم التعادل إلا أن اتحاد العاصمة حافظ على صدارته برصيد 45 نقطة، بفارق سبع نقاط عن شبيبة القبائل، بينما يأتي عين مليلة في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.