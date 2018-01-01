الدوري التونسي | فيديو - إصابة لاعب البنزرتي بـ"شمروخ" خلال مواجهة نجم المتلوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة البنزرتي ونجم المتلوي، على ملعب الأخير، بعض أعمال الشغب، ضمن مواجهات الجولة الـ12 بالدوري التونسي.

المباراة انتهت بتحقيق الفريق الضيف تعادل صعب في الدقائق الأخيرة، بعدما تقدم نجم المتلوي في الدقيقة 42 بأقدام أحمد بن صالح، ثم تعادل وسام بوسنينة في الدقيقة 83 من عمر المباراة للبنزرتي.

صحيفة "الصريح" التونسية أكدت أن جمهور المتلوي قام برشق حافلة البنزرتي بالحجارة وهي في طريقها إلى ملعب المباراة، لكن الأمور مرت بسلام دون إصابة أي من اللاعبين.

وأثناء المباراة، قام أحد الجماهير بإلقاء "شمروخ" داخل أرضية الملعب أصاب لاعب البنزرتي عبد الحليم الدراجي، مما أدى إلى إيقاف اللقاء لمدة عشر دقائق، لكنه عاد واستكمل المباراة بصورة طبيعية.

ومنح التعادل البنزرتي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 26 نقطة، فيما يأتي نجم المتلوي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.