الدوري التونسي | بعد توقف الحياة بسببهما .. الإفريقي والبنزرتي يهربان من الهبوط

الشرطة تدخلت قبل المباراة لتفرقة الجماهير

حافظ ناديا الإفريقي والبنزرتي التونسيان على تاريخهما، الذي كان مهددًا بوضع نقطة سوداء كبيرة به، اليوم الأربعاء، بعدما هربا من الهروب إلى دوري الدرجة الثانية في الجولة الـ26 والأخيرة من الموسم.

مجلس النواب التونسي وبعض المدارس عطلت أعمالها اليوم، خوفًا من الشغب الجماهيري الذي من الممكن أن يحدث حال هبوطهما.

وقبل مواجهة الإفريقي، اضطرت قوات الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق بعض الجماهير التي احتشدت بالقرب من استاد هادي النيفر، رغبةً في مساندة فريقها، لكن تم تفريقهم خوفًا من أعمال الشغب.

الإفريقي هرب من الهبوط بعدما حقق الفوز أمام الملعب التونسي بهدف نظيف، سجله بلال العيفة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وكان الإفريقي في حاجة لنقطة وحيدة من أجل ضمان البقاء، لكن بهذا الفوز ارتفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز السابع، فيما هبط الملعب إلى الدرجة الثانية محتلًا المركز الـ13 وقبل الأخير بـ29 نقطة.

أما في المباراة الثانية، فحقق البنزرتي الفوز أمام اتحاد بن قردان بهدف نظيف، على ملعب أحمد البصيري.

أحرز الهدف فهمي قاسم بالدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية، فلم يكن أمامه فرص سوى الفوز، أما التعادل أو الهزيمة يؤديان لهبوطه.

هذا الفوز رفع رصيده إلى النقطة 31 في المركز الـ12، بينما تجمد اتحاد بن قردان عند 41 نقطة في المركز الثالث.