الدوري التركي - قاسم باشا يعود ويزيد من معاناة بشكتاش برباعية بمشاركة تريزيجيه

تريزيجيه عاد للمشاركة أساسيًا بعد استبعاده من المباراة الأخيرة بكأس تركيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق قاسم باشا فوزًا ثمينًا أمام بشكتاش، برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ17 بالدوري التركي، على استاد قاسم باشا.

لم يستغرق رفاق المصري محمود حسن "تريزيجيه"، الذي شارك مع قاسم باشا بشكل أساسي لمدة 90 دقيقة، وقتًا طويلًا لهز الشباك، حيث تقدموا بالهدف الأول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول عن طريق لوريت ساديكو.

وفي قبل نهاية نصف المباراة الأول، عزز مباي دياجني من تقدم رفاق تريزيجيه بهدف ثاني في الدقيقة 45.

ونجح بشكتاش في تسجيل هدفه الوحيد في بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، عن طريق مصطفى بكتماك.

وفي الدقيقتين 75 و83، أحرز دياجني وديفيد بافلكا الهدفين الثالث والرابع لقاسم باشا.

الفوز عاد بقاسم باشا للانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام قيصري سبور وقونيا سبور، ليرتفع رصيده إلى النقطة 29 ويحتل الوصافة مؤقتًا، بفارق ست نقاط عن الصدارة.

بينما زادت معاناة بشكتاش، الذي تعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام ألانيا سبور وطرابزون سبور، ليتجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز السادس.