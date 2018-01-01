الدوري التركي | في وجود تريزيجيه - قاسم باشا يسقط بثلاثية للمرة الثانية

قونيا سبور يزيد من معاناة رفاق تريزيجيه ليصبحوا مهددين بفقد الوصافة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل قاسم باشا التركي؛ المحترف في صفوفه المصري محمود حسن "تريزيجيه"، تراجعه وتحقيق النتائج السلبية للمباراة الثانية على التوالي، بالهزيمة اليوم السبت، أمام قونيا سبور، بثلاثية مقابل هدفين، على استاد أتاتورك كونيا، ضمن الجولة الـ16 بالدوري التركي.

تريزيجيه شارك في اللقاء أساسيًا، ومع صمود فريقه بالشوط الأول إلا أنه مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 47 من عمر المباراة، استقبلت شباكه أولى الأهداف بأقدام أديس جهوفيتش.

تريزيجيه باقٍ في قاسم باشا حتى 2021

وفي الدقيقة 69، أدرك قاسم باشا التعادل عن طريق مبابي دياجني، وسريعًا أضاف اللاعب نفسه هدف التقدم لرفاق المحترف المصري في الدقيقة 71.

لكن قونيا سبور سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 73 و82 عن طريق جهوفيتش وفوفانا، ليلقن قاسم باشا الهزيمة الثانية على التوالي له.

الهزيمة جمدت رصيد رفاق تريزيجيه عند النقطة 26، ليصبح مهددًا بفقد الوصافة مع اكتمال مباريات هذه الجولة، بينما ارتفع رصيد قونيا سبور إلى النقطة 24 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

يذكر أن قاسم باشا قد هُزم في المباراة السابقة أيضًا أمام قيصري سبور بثلاثية نظيفة، وكان قبلها متعادلًا أمام فنربخشه، ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.