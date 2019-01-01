الدوري التركي | باشاك شهير يعزز صدارته بالفوز على طرابوزن سبور

الصدارة ما تزال مع باشاك شهير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح نادي باشاك شهير في تعزيز صدارته للدوري التركي، بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، على حساب طرابوزن سبور.

المباراة التي أقيمت بالجولة الـ18، أولى مباريات الدور الثاني، شهدت دخول طرابوزن في صراع الصدارة ومحاولته اسقاط باشاك شهير.

وتقدم الضيوف، في الشوط الأول عن طريق كافيتشي في الدقيقة 32، من صناعة أردا توران، وصنع البرازيلي روبينيو الهدف الثاني في ظهور الأول الرسمي بقميص باشاك شهير والذي سجل الفرنسي جايل كيليتشي في الدقيقة 42.

وبعد مرور 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل إيكوبان بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لباشاك شهير.

ليعود اللاعب ذاته ويقلص الفارق بعد دقيقة واحدة من هدفه، ويسجل أول أهداف فريقه في اللقاء.

المصائب لا تأتي فرادى 😶



ديلي ألي يغيب عن توتنهام أمام تشيلسي بسبب الإصابة 🚑



بالإضافة إلى غياب 👇



هاري كين

سون هيونج مين

لوكاس مورا pic.twitter.com/aj0ceaj3Wr — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 20, 2019

وقبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، سجل زازتشي النتيجة بهدف ثاني لطرابوزن.

وانهى إدين فيسكا الأمور بهدف رابع لباشاك شهير في الدقيقة 86، ليؤكد فوز فريقه والابتعاد في الصدارة.

ويحتل باشاك شهير الصدارة برصيد 38 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تراجع طرابوزن سبور للمركز الخامس برصيد 29 نقطة.