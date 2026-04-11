Fenerbahce SK v Galatasaray SK - Trendyol Süper Lig

الدوري التركي الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

دوري السوبر التركي

هنا ستحصلون على جميع المعلومات حول نقل مباريات الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) على التلفزيون والبث المباشر.

لقد جذبت الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ»، ولا سيما بفضل العدد الكبير من النجوم الكبار في السنوات الماضية، اهتمامًا واسعًا على مستوى العالم وألهبت حماس عشاق كرة القدم.

يمكنكم معرفة أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري التركي الممتاز مباشرة هنا!

لا يتم نقل الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» مباشرة عبر التلفزيون المجاني في ألمانيا. كما أن مزودين معروفين مثل DAZN وSky أو SportDigital، الذين يعرضون العديد من الدوريات والمسابقات الدولية، لا يمتلكون حقوق نقل السوبر ليغ. وهذه الحقوق حصرية لدى beIN Sports.

ومع ذلك يمكن مشاهدة السوبر ليغ مباشرة في ألمانيا عبر خدمة البث Digiturk Euro، حيث تُبث المباريات هناك عبر beIN Sports. ويُعد Digiturk أكبر مزود للتلفزيون المدفوع في تركيا، ويمثل هنا الخيار القانوني الوحيد لمتابعة الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن عرض Digiturk قنوات تلفزيونية تركية أخرى. ويحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro متضمنًا باقة الرياضة. وتبلغ تكلفة الاشتراك 99,90 يورو لمدة عام واحد.

المعلومةمعلومات مختصرة
الجهة المنظمةالاتحاد التركي لكرة القدم (TFF)
أول إقامة21 فبراير 1959
الفرق18
أيام اللعب34
أكثر اللاعبين مشاركةأوموت بولوت (515)
الهداف التاريخيهاكان شوكور (249)
