لقد حظي الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» باهتمام عالمي كبير، ولا سيما بفضل كثرة النجوم الكبار خلال السنوات الماضية، وأمتع عشّاق كرة القدم.

تعرّفوا هنا على المكان الذي يمكنكم فيه مشاهدة جميع مباريات دوري الدرجة الأولى التركي مباشرة!

سوبر ليغ، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

سوبر ليغ، جميع معلومات البث في لمحة: من يملك حقوق البث التلفزيوني؟

لا يُنقل الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» مباشرة في ألمانيا على القنوات المجانية. كما أن مزوّدين معروفين مثل DAZN وSky أو SportDigital، الذين يعرضون العديد من الدوريات والمسابقات الدولية، لا يملكون أي حقوق لبث «سوبر ليغ». وتعود هذه الحقوق حصريًا إلى beIN Sports.

ومع ذلك، يمكن مشاهدة «سوبر ليغ» مباشرة في ألمانيا عبر خدمة البث Digiturk Euro، إذ تُذاع المباريات هناك عبر beIN Sports. تُعد Digiturk أكبر مزوّد تلفزيون مدفوع في تركيا، وتمثل هنا الخيار القانوني الوحيد لمتابعة الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» مباشرة. إضافةً إلى ذلك، يتضمن عرض Digiturk قنوات تلفزيونية تركية أخرى. يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro شاملًا باقة الرياضة. تبلغ تكلفة الاشتراك 99,90 يورو لمدة عام واحد.

