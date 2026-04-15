لقد حظي الدوري التركي الممتاز، ولا سيما بفضل النجوم الكبار العديدين في السنوات الماضية، باهتمام عالمي وأثار حماس عشاق كرة القدم.

يمكنكم معرفة أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات دوري الدرجة الأولى التركي مباشرة هنا!

الدوري الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من لديه حقوق البث التلفزيوني؟

لا يتم نقل الدوري التركي الممتاز مباشرة في ألمانيا على التلفزيون المجاني. كما أن مزودين معروفين مثل DAZN، Sky أو SportDigital، الذين يعرضون العديد من الدوريات والمسابقات الدولية، لا يملكون حقوق بث الدوري الممتاز. هذه الحقوق تقع حصريًا لدى beIN Sports.

ومع ذلك يمكن مشاهدة الدوري الممتاز مباشرة في ألمانيا عبر خدمة البث Digiturk Euro، لأن المباريات تُبث هناك عبر beIN Sports. Digiturk هو أكبر مزود تلفزيون مدفوع في تركيا ويُعد هنا الخيار القانوني الوحيد لمتابعة الدوري التركي الممتاز مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل عرض Digiturk قنوات تلفزيونية تركية أخرى. يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro بما في ذلك باقة الرياضة. تكلفة الاشتراك 99,90 يورو لمدة عام واحد.

حقيقة معلومة مختصرة المنظم Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) أول إقامة 21. فبراير 1959 الفرق 18 أيام اللعب 34 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Umut Bulut (515) صاحب الرقم القياسي في الأهداف Hakan Sükür (249)

