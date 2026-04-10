حظي الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» باهتمام عالمي كبير، لا سيما بفضل كثرة النجوم الكبار على مدار السنوات الماضية، ما أثار إعجاب عشّاق كرة القدم.

سوبر ليغ، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

لا يتم نقل الدوري التركي الممتاز «سوبر ليغ» مباشرة في ألمانيا عبر التلفزيون المجاني. كما أن مزودين معروفين مثل DAZN وSky أو SportDigital، الذين يعرضون العديد من الدوريات والمسابقات الدولية، لا يملكون حقوق بث «سوبر ليغ». وتعود هذه الحقوق حصريًا إلى beIN Sports.

ومع ذلك يمكن مشاهدة «سوبر ليغ» مباشرة في ألمانيا عبر خدمة البث Digiturk Euro، إذ تُعرض المباريات هناك عبر beIN Sports. وتُعد Digiturk أكبر مزود للتلفزيون المدفوع في تركيا، وتمثل هنا الخيار القانوني الوحيد لمتابعة الدوري التركي الممتاز مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل عرض Digiturk قنوات تلفزيونية تركية أخرى. يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro متضمنًا باقة الرياضة. وتبلغ تكلفة الاشتراك 99.90 يورو لمدة عام واحد.

