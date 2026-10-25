إثارة الدوري الإيطالي تتواصل .. ماتانتونو يواصل لعنة إنتر ورجل ريال مدريد يخون دي خيا والمتهم الهارب!

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الأرجنتيني الشاب بدأ أساسيًا في "سان سيرو" ضد حامل اللقب وبطل إيطاليا الذي واصل مبارياته "المجنونة"

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مباراة جديدة وانتصار بعد تأخر لإنتر، 13 نقطة جمعها حامل اللقب وبطل الثنائية المحلية هذا الموسم في إيطاليا عقب تأخره في النتيجة، وآخر الضحايا كان فيورنتينا لحساب مباراة مساء الأحد عقب أن عاد إنتر من التأخر بهدف لينتصر بهدفين في الثواني الأخيرة.

أليكس خيمينيز .. متهم هارب يشعل المباراة

لاعب ريال مدريد وميلان السابق أشعل المباراة بهدف من تسديدة قوية هزت شباك الحارس إيفان بروفيديل، وذلك للمصادفة بعد دقائق من تغيير وشيك كاد يخرجه من اللقاء، وهو الذي قبلها أشعل المدرجات باشتباكه مع هنريك مختريان والتلاسن مع الجمهور الذي لم ينسى ماضيه مع الجار.









خيمينيز بالأساس "هارب" في إيطاليا عقب أن أبعده ناديه الأصلي بورنموث من تشكيلته الموسم الفائت عقب اتهامات له بإرسال رسائل عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعية إلى فتاة بالخامسة عشر قاصر، ليفتح تحقيق بحقه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ويتم إيقافه من اللعب في إنجلترا لحين البت في الأمر، ليخرج مُعارًا إلى فيورنتينا.

ماتانتونو .. رجل "الأنصاف" ولعنة مستمرة

بدأ المعُار من ريال مدريد بقوة، في الدقيقة الأولى توغل حصل به على خطأ على حدود منطقة الجزاء سدده في الحائط، وبعد ذلك؟ يمكن وصف مباراته بأنها مباراة "الأنصاف"، أنصاف محاولات، أنصاف فرص، أنصاف تسديدات، ليكون هو أقل لاعبي فريقه في 75 دقيقة لعب، وكان ظهوره الأبرز عقب اللقاء باشتباكه مع حكم اللقاء ماوريزيو مارياني احتجاجًا على لقطة ركلة الجزاء التي فاز بها إنتر.









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لعنة ماتانتونو ضد إنتر تتواصل، للمرة الثانية يواجه إنتر ويظهر بشكل شاحب ويخسر فريقه، الأولى كانت الصيف قبل الماضي بكأس العالم للأندية، ووقتها فاز إنتر على ريفر بليت بهدفين نظيفين، وكان الأرجنتيني الشاب وقتها ضيف شرف على اللقاء دون أي بصمة تذكر.

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تورام يواصل إحراج زيدان .. والفضل لمُعار ريال مدريد

هي مباراة استمرار تألق تورام ضد تألق دافيد دي خيا، ماركوس مهاجم إنتر سجل وتسبب في ركلة الجزاء التي منحت إنتر الفوز، ولولا تصديات الإسباني لكانت غلته أكثر بكثير مساء الأحد في "سان سيرو".

تورام عادل رقم لوكاكو بهز الشباك للمباراة السابعة على التوالي بملعب إنتر في الدوري، وسجل هدفه الخامس بالمسابقة هذا الموسم، ليرفع مساهماته التهديفية لثمانية حتى الآن، ويواصل رده "الصامت" على استبعاد زين الدين زيدان له من تشكيل فرنسا، ويؤكد على كلماته التي قالها وقتها بإن رده سيكون في الملعب.









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الإشارة واجبة إلى فيكتور فالديبينياس، ظهير فيورنتينا الأيسر المُعار من ريال مدريد، الذي لعب أساسيًا اليوم وتحمل عبء كبير في الدفاع أمام توغلات تورام وديوف وبيسيك من جبهته، وكان ليكون من رجال اللقاء لولا رعونته في لقطة ركلة الجزاء بالثانية الأخيرة من عمر المباراة التي أهدى بها إنتر النقاط الثلاثة، وجائزة رجل المباراة عن استحقاق لتورام.



