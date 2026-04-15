الدوري الإنجليزي الممتاز هو ببساطة مسابقة تجذبك بسرعة – حتى لو كنتم تريدون فقط التبديل سريعًا. حتى وإن كانت الحقوق منظمة بوضوح، فإن نظرة عامة مرتبة تستحق العناء: أي من يعرض ماذا، أين تُعرض الكونفرنس، وكيف تدخلون إلى البث عبر الإنترنت بشكل موثوق؟ هنا قامت SPOX بتجميع أهم الجهات التي يمكنكم الرجوع إليها.

الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الإنجليزي الممتاز على التلفزيون والبث المباشر: Sky وWOW كمزوّدين مركزيين

على عكس البوندسليغا، يُعرض الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا بالكامل لدى Sky. وبالتالي فإن مزوّد التلفزيون المدفوع يعرض لكم كل مباراة مباشرة – بحسب ذوقكم إما كمباراة منفردة، أو مجمّعة ضمن الكونفرنس. ومن لا يجلس أمام التلفزيون، يمكنه أيضًا متابعة المواجهات عبر البث: عبر Sky Go (مع عقد) أو بشكل مرن عبر WOW.

منذ موسم 2025/26 يقدّم Sky أيضًا كأس كاراباو إلى المنزل. إذن من لا يريد مشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، بل أيضًا كأس الرابطة، فهو في المكان الصحيح هناك أيضًا. وهذا يجعل الأمر بصراحة أكثر استرخاءً بشكل واضح.

الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: البث النصي المباشر من SPOX

بدلاً من ذلك يمكنكم أيضًا زيارتنا، فنحن ننقل بعض مباريات القمة المختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً عبر البث النصي! هنا ستجدون البثّات النصية.

كونفرنس أم مباراة منفردة: هكذا يسير يوم نموذجي من أيام الدوري الإنجليزي الممتاز

بحسب وقت انطلاق المباراة تقررون إذن من حيث المبدأ فقط بين وضعين: إما مباراة التركيز الكامل كإرسال منفرد لفريقكم، أو الكونفرنس، عندما لا يلعب فريقكم المفضل وتشتعل الأمور في الوقت نفسه على عدة ملاعب. خصوصًا أيام السبت أو الأربعاء مع عدة مواجهات متوازية يكون الكونفرنس بالنسبة لكم غالبًا الطريق السريع – وإذا "انقلبت" مباراة ما، يمكنكم دائمًا الانتقال إليها.

الدوري الإنجليزي الممتاز: ملف مختصر عن البطولة

البطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (إنجلترا) الفرق 20 نظام الموسم 38 جولة (ذهاب وإياب) البث في ألمانيا Sky (TV) / Sky Go & WOW (بث مباشر) أوقات الانطلاق النموذجية الجمعة الساعة 21.00، السبت الساعة 13.30، 16.00 وكذلك 18.30، الأحد الساعة 15.00 وعند 17.30، أيام الأسبوع الساعة 20.30 وكذلك عند 21.00

