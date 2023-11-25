نقطتان جديدتان ضائعتان على كتيبة تشافي..

أدرك برشلونة تعادلًا متأخرًا خارج فواعده وبالتحديد على أرضية ملعب دي فاييكاس وذلك أمام مضيفه رايو فاييكاتو المنافس الصعب في السنوات الأخيرة والذي يعقد الأمور على العملاق الكتالوني.

الشوط الأول كان سجالًا ولكن انحصر اللعب أكثر في وسط الميدان، حتى افتتح أوناي لوبيز التسجيل لأصحاب الأرض من تسديدة قوية راجع الحكم قراره باحتسابها بتقنية الفيديو إثر وجود شبهة تسلل للاعب تداخل في اللعبة وأعاق رؤية تير شتيجن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الحكم احتسب الهدف في نهاية المطاف ليدخل فريق المدرب تشافي هيرنانديز غرف الملابس متأخرًا بهدف نظيف.

في الشوط الثاني كثف برشلونة ضغطه ودفع بجواو فيليكس من أجل التعويض، الأمر الذي أسفر عن فرص لم يستغلها البلوحرانا بالشكل الأمثل طيلة الوقت الأصلي للمباراة.

لكن في الوقت بدل الضائع، أدرك فريق تشافي هيرنانديز التعادل عن طريق فلوريان ليجون بالخطأ في مرمى فريقه وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد.

وانتهت المباراة على هذه الشاكلة، ليفقد برشلونة نقطتين هامتين في صراع لحاقه بجيرونا وريال مدريد، ويمنح الفرصة لأتلتيكو مدريد الرابع باللحاق به في رصيد النقاط (31 نقطة) مع تبقي مباراة مؤجلة لصالح الروخيبلانكوس.