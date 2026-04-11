Alice Kopp

الدوري الإسباني، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت؟

هل تريدون مشاهدة الدوري الإسباني (لا ليغا) في ألمانيا مباشرة وبالألوان؟ يكشف SPOX من يعرض ريال وبرشلونة وغيرهما على التلفزيون والبث المباشر.

يمكن أحيانًا مقارنة الليغا قليلًا بأمسية طويلة في إسبانيا. تسترخون – ثم تجدون هناك في مكان ما نتيجة 1:0، في مباراة تقول في الحقيقة أكثر مما تقوله خمس مباريات مجتمعة. ولكي لا يفشل متابعة أعلى درجة في كرة القدم الإسبانية عند النقطة الخاطئة، نحتاج إلى إجابة واضحة: أين تُبث الليغا في ألمانيا فعليًا، وكيف تدخلون إلى البث المباشر؟ لدى SPOX جميع المعلومات حول ذلك.

الليغا على التلفزيون والبث المباشر: DAZN كوجهة مركزية

في ألمانيا، تُعد DAZN المزوّد الوحيد لليغا. تعرض خدمة البث جميع المباريات مباشرة، وبذلك تغطي المنافسات المنتظمة طوال الموسم. بما في ذلك بالطبع الأسماء الكبيرة مثل ريال مدريد، إف سي برشلونة أو أتلتيكو، ولكن أيضًا جميع المواجهات الأقل بروزًا على الورق والتي غالبًا ما يُستهان بها.

يرافق SPOX أيضًا بعض المباريات المختارة، وذلك عبر التغطية النصية المباشرة. ما عليكم سوى المرور من هنا كي لا تفوتكم أي لقطة مهمة. 

مباراة منفردة بدل كونفرنس: هكذا تبدو جولة في لا ليغا غالبًا

في لا ليغا – باستثناء ختام الموسم – يتم توزيع كل شيء تقريبًا على مواعيد انطلاق مختلفة. لذلك تُعد تغطيات «الكونفرنس» استثناءً أكثر منها قاعدة. وبصراحة: ليس بالضرورة أن يكون ذلك نقطة سلبية. كثير من المباريات لها إيقاعها الخاص، أحيانًا تكون بطيئة وأحيانًا تنفتح فجأة. وحتى إن لم تكن مباراة لريال أو برشلونة أو ديربي، فإن البث المنفرد غالبًا ما يكون الأفضل، لأنك تلتقط تلك اللحظات الصغيرة في مجريات اللقاء عبر البث بشكل أكبر.

لا ليغا، كل معلومات البث في لمحة: نبذة عن البطولة

البطولةلا ليغا (إسبانيا)
الفرق20
نظام الموسم38 جولة (ذهاب وإياب)
البث في ألمانياDAZN (بث مباشر عبر الإنترنت)
مواعيد الانطلاق المعتادةفترات مختلفة (مثلًا يومي الجمعة والاثنين عند الساعة 21:00، ويومي السبت والأحد عند الساعة 14:00 و16:15 و18:30 وكذلك عند الساعة 21:00)
