يمكن أحيانًا تشبيه الليغا بمساءٍ طويل في إسبانيا. تسترخون — ثم تجدون في مكانٍ ما نتيجة 1:0، في مباراة تقول أكثر مما تقوله خمس مباريات معًا. وحتى لا تفشل متابعة أعلى درجة في كرة القدم الإسبانية في المكان الخطأ، يلزم جواب واضح: أين تُعرض الليغا في ألمانيا فعليًا، وكيف تدخلون إلى البث؟ لدى SPOX جميع المعلومات حول ذلك.

الليغا على التلفزيون والبث المباشر: DAZN كوجهة مركزية

في ألمانيا تُعد DAZN المزوّد الوحيد لليغا. تعرض خدمة البث جميع المباريات مباشرة، وبذلك تغطي سير الموسم المنتظم كاملًا. ويشمل ذلك بالطبع الأسماء الكبيرة مثل ريال مدريد، إف سي برشلونة أو أتلتيكو، وكذلك جميع المواجهات الأقل شهرة على الورق التي غالبًا ما يُستهان بها.

كما تتابع SPOX بعض المباريات المختارة، وذلك عبر التغطية الحية لحظة بلحظة. ما عليكم سوى المرور من هنا كي لا تفوتوا أي لقطة مهمة.

مباراة واحدة بدل المؤتمر: هكذا تبدو جولة في الليغا غالبًا

في الليغا – باستثناء نهاية الموسم – يتم توزيع معظم المباريات تقريبًا على مواعيد انطلاق مختلفة. لذلك تُعد تغطيات «المؤتمر» الاستثناء أكثر من كونها القاعدة. وبصراحة: ليس بالضرورة أن يكون ذلك نقطة سلبية. كثير من المباريات لها إيقاعها الخاص؛ تارة بطيئة وتارة تنفتح فجأة. وحتى إن لم تكن المباراة لريال مدريد أو برشلونة أو ديربي، فإن البث الفردي غالبًا ما يكون الأفضل، لأنك تلتقط تلك اللحظات الصغيرة في مجريات اللعب عبر البث بشكل أكبر بكثير.

الليغا، جميع معلومات البث في لمحة: نبذة عن البطولة