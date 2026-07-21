خافيير تيباس: فيفا يدمر كرة القدم وعلى إنفانتينو أن يرحل

تحدث خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، إلى صحيفة «جازيتا ديل سبورت» عقب فوز إسبانيا بكأس العالم 2026، على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف، سجله فيران توريس في الأشواط الإضافية.

وفي السطور التالية دعونا نستعرض أبرز ما جاء في حوار رئيس الليجا..

ما سر نجاح كرة القدم الإسبانية؟

العمل الجماعي.. من جانب الأندية، بمراكزها التدريبية التي تم تعزيزها والعناية بها إلى أقصى حد في السنوات الأخيرة. ومن جانب الدوري الإسباني، وهو مسابقة قوية ومتميزة ومستدامة، قدمت للمنتخب الوطني 17 لاعبًا من أصل 26 لاعبًا تم استدعاؤهم. وبالطبع، بشكل خاص، من جانب الاتحاد الذي يجيد اختيار المواهب الوطنية من أنديتنا وتنميتها.

وماذا عن المدربين واللاعبين؟

بالضبط. انضم لويس دي لا فوينتي إلى الاتحاد في عام 2013، ونما مع تنمية مواهب شبابية استثنائية، بدءًا من منتخب تحت 19 عامًا وصولًا إلى الفوز بكأس العالم بـ10 لاعبين كانوا في صفوف فرق الشباب. وفي مسيرته هذه، كان أيضًا مدربًا، لأنه عمل لمدة ثلاث سنوات أستاذاً في دورة تدريب المدربين. في كرة القدم، هناك ميل للتركيز على الأسماء، لكن الفارق الحقيقي يصنعه الرجال. لدينا، على جميع المستويات، أشخاص مؤهلون بشكل لا يصدق يعملون من أجل مصلحة كرة القدم الوطنية. لم يسبق لأي دولة أن فازت بلقب بطولة العالم للرجال والنساء في آن واحد.

لنتحدث قليلاً عن كأس العالم.. من بين أمور أخرى، كان لدينا نظام «الأربعة أرباع» المستخدم في كرة السلة، وفترة الاستراحة في المباراة النهائية التي زادت من 15 دقيقة إلى ما يزيد عن 27 دقيقة، فما رأيك؟

فيفا ينظم الأمور كما يشاء، من أجل ما يريده، ومن أجل مصالحه، وبالتأكيد ليس من أجل كرة القدم. ولذا، إذا احتاجوا إلى 27 دقيقة استراحة، فسيفعلون ذلك. فترات الراحة لتناول السوائل هي مجرد كذبة. نحن في الدوري الإسباني نحصل عليها، لكن عندما يكون الجو حارًا حقًا. أما في كأس العالم 2026، كانت ملاعب دالاس ولوس أنجلوس وأتلانتا مزودة بتكييف الهواء، واضطررتُ إلى ارتداء سترة في المدرجات. كانت كذبة، استراحة من أجل الإعلانات. ثم كانت هناك قضية بالوجن. (لاعب أمريكا الذي رُفعت عنه البطاقة الحمراء بشكل استثنائي ليشارك في دور الـ16 أمام بلجيكا)

هذا هو الدليل على أننا محكومون بمؤسسة تفعل وتقرر ما تشاء متى شاءت، متبعةً مصالحها الخاصة فقط دون التفكير — ناهيك عن التشاور — في بقية جوانب كرة القدم. وفي كثير من الحالات، تتصرف هذه المؤسسة بشكل يضر بكرة القدم.

ألا توجد طريقة لتغيير الوضع؟

الأمر صعب، لأن النظام يضم متواطئين نشطين، يتعاونون مع هذا النوع من القرارات، ومتواطئين سلبيين، يلتزمون الصمت، ولا يبلغون عن الأمر ولا يفعلون شيئًا لمنع تكرار مثل هذه الأمور. ينتقدون النظام في المقهى أثناء احتساء القهوة، أو عبر الهاتف في محادثات خاصة، لكنهم في النهاية لا يفعلون شيئًا لوضع حد لكل هذا. إن تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على اللاعب الأمريكي بالوجن أمر بالغ الخطورة: لقد حالفهم الحظ لأن بلجيكا أقصت الولايات المتحدة، وإلا لكان من الممكن أن تنشأ قضية قد تكلف إنفانتينو (رئيس فيفا) منصبه. وبما أن بلجيكا فازت، فقد تمكنوا من طي الموضوع. لكن هذه الأمور ليست سوى غيض من فيض.

ماذا تعني بذلك؟

الحكم الصادر بشأن "الدوري الممتاز" منح فيفا ويويفا سلطة هائلة، وأكّد احتكارهما. لكن كان ينبغي عليهما استخدام هذا الاحتكار للعمل مع مختلف الأطراف الفاعلة في صناعتنا ومن أجل مصلحة كرة القدم، في ظل شفافية عامة وتنظيمية، وبقرارات توافقية. وليس لفعل ما تفعله فيفا حالياً. لقد انتقدنا مرارًا وتكرارًا مسألة الجدول الزمني. والآن يريدون تنظيم كأس عالم يضم 64 فريقًا.

إذا كان إنفانتينو يسبب كل هذا الضرر لكرة القدم، فهل ينبغي عليه أن يرحل؟

في رأيي نعم، أعتقد أن فترة ولايته قد انتهت. لكنه يحظى بدعم النظام والاتحادات، ولا يوجد الكثير لإضافته، أليس كذلك؟ لا يوجد مرشح معارض، ولا أحد يرغب في الترشح لخسارة الانتخابات. هذا هو النظام، وهو نظام مريض من جذوره. لا ينبغي له البقاء، لكن الوضع الراهن يجعل من المستحيل رحيله. خلال الأيام الأخيرة هنا في أمريكا، سمعت الكثير من الناس يعارضون إنفانتينو، ولا يتفقون مع ما يفعله. يقولون ذلك، لكنهم لا يفعلون شيئًا. لا أعرف أيهما أسوأ: الصمت أم التواطؤ!، لأن من يلتزم الصمت يدرك تمامًا الضرر الذي يتعرض له كرة القدم.