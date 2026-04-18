تجذب البوندسليغا الكثير من الناس عامًا بعد عام. وخارج الحدود، يتمتع كلٌّ من دورتموند وبايرن على وجه الخصوص بجاذبية خاصة جدًا على الصعيد الدولي، وبالتالي يجذبان مشاهدين أجانب. أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات أكثر منافسات الرياضة شعبية في البلاد، ستعرفون ذلك هنا!

في البوندسليغا، يوجد منذ موسم 2025/26 تغيير في توزيع الحقوق. من يريد متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني، عليه الاعتماد على مزودين اثنين.

من جهة، تعرض Sky في "جمعة الأضواء الكاشفة" مباراة المساء لافتتاح يوم اللعب وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. يعرض مزود التلفزيون المدفوع المواجهات سواء على التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر لدى SkyGo وWOW.

من جهة أخرى، انتقل المؤتمر الشهير يوم السبت إلى DAZN. إلى جانب الربط المباشر بين المباريات، تستمر أيضًا مباريات يوم الأحد في البث حصريًا لدى DAZN. بالإضافة إلى البث على التلفزيون الخطي، سيكون هناك أيضًا بث مباشر إضافي هناك، سيكون متاحًا على الصفحة الرئيسية أو في التطبيق. الحقوق الممنوحة حاليًا سارية لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة بعض المباريات المختارة في بداية الموسم ونهايته على التلفزيون المجاني. وفي هذا الصدد، يمتلك Sat.1 الحقوق بشكل أساسي.

لا تستطيعون التواجد مباشرة أمام الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطات بارزة من البوندسليغا؟ إذًا تفضلوا بزيارة صفحتنا الرئيسية. نحن ننقل لكم بعض المباريات المختارة لحظة بلحظة. وخاصة فيما يتعلق ببايرن وBVB ستجدون دائمًا ما تبحثون عنه.

حقيقة معلومات موجزة المنظِّم DFL التأسيس 24. أغسطس 1963 الفرق 18 أيام اللعب 34 صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (اختيار) Karl-Heinz Körbel (602) الهداف القياسي Gerd Müller (365)

