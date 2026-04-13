تأسر البوندسليغا الكثير من الناس عامًا بعد عام. وعبر الحدود، يتمتع كلٌّ من بوروسيا دورتموند (BVB) وبايرن ميونيخ على وجه الخصوص ببريقٍ خاص على الصعيد الدولي، وبالتالي يجذبان مشاهدين من الخارج. أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات أكثر منافسات الرياضة شعبية في البلاد، ستعرفون ذلك هنا!

في البوندسليغا، طرأ منذ موسم 2025/26 تغييرٌ في توزيع الحقوق. ومن يرغب في متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني، عليه الاعتماد على مزودين اثنين.

من جهة، تعرض سكاي مباراة الافتتاح مساء الجمعة تحت الأضواء ("Flutlicht-Freitag") وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. ويعرض مزود التلفزيون المدفوع المواجهات سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر على SkyGo وWOW.

من جهة أخرى، انتقل المؤتمر الشهير يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب الربط المباشر بين المباريات، ستستمر أيضًا مباريات يوم الأحد في البث حصريًا عبر DAZN. وبالإضافة إلى البث عبر التلفزيون الخطي، ستكون هناك هناك أيضًا خدمة بث مباشر إضافية متاحة على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق. وتظل الحقوق الممنوحة حاليًا سارية لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض بعض المباريات المختارة في افتتاح الموسم وختامه على التلفزيون المجاني. وفي هذا الصدد، تمتلك قناة Sat.1 الحقوق بشكل أساسي.

لا تستطيعون المتابعة مباشرة أمام الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطات مميزة من البوندسليغا؟ إذن تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني. سنقدم لكم تغطية لحظية لبعض المباريات المختارة. وخاصة فيما يتعلق ببايرن وبوروسيا دورتموند ستجدون دائمًا ما تبحثون عنه.

