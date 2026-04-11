تسحر الدوري الألماني (البوندسليغا) الكثير من الناس عامًا بعد عام. وخارج الحدود، يتمتع كلٌّ من بوروسيا دورتموند (BVB) وبايرن ميونيخ على وجه الخصوص بجاذبية خاصة على الصعيد الدولي، ما يجذب المشاهدين الأجانب. ستعرفون هنا أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات المسابقة الرياضية الأكثر شعبية في البلاد!

البوندسليغا، جميع معلومات البث بنظرة واحدة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

البوندسليغا، جميع معلومات البث بنظرة واحدة: إلى متى ما زالت Sky وDAZN تملكان حقوق البث التلفزيوني؟

في البوندسليغا طرأ منذ موسم 2025/26 تغيير في توزيع الحقوق. ومن يريد متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني، فعليه الاعتماد على مزوّدين اثنين.

من جهة، تعرض Sky مباراة المساء في "جمعة الأضواء الكاشفة" لافتتاح جولة المباريات، وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. ويعرض مزوّد التلفزيون المدفوع اللقاءات سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر على SkyGo وWOW.

من ناحية أخرى، انتقل برنامج المؤتمر الشهير يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب الربط المباشر بين المباريات، ستبقى مباريات يوم الأحد تُعرض حصريًا على DAZN. وبالإضافة إلى البث عبر التلفزيون الخطي، سيكون هناك أيضًا بث مباشر إضافي متاح على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق. وتستمر حقوق البث الممنوحة حاليًا لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض بعض المباريات المختارة في افتتاح الموسم وختامه على التلفزيون المجاني. وفي هذا الشأن، تمتلك Sat.1 حقوق البث بشكل أساسي.

