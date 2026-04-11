Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. Liga

الدوري الألماني الدرجة الثالثة، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الألماني الدرجة الثالثة

في دوري الدرجة الثالثة، تلتقي كل أسبوع العديد من الأندية العريقة ببعضها البعض، ما يوفّر قدرًا كبيرًا من الإثارة والتشويق. يكشف لكم SPOX كل ما يتعلق بنقل المباريات.

ربما تكون دوري الدرجة الثالثة الأكثر إثارة في العالم. هكذا تصف أدنى دوري احترافي في ألمانيا نفسها – ومن المرجّح أنها على حق. العديد من الأندية العريقة، والعديد من الأرقام القياسية في الحضور الجماهيري، وصراع مثير على الصعود والهبوط تجعل ثالث أعلى درجة كروية في البلاد منافسة خاصة للغاية. 

في SPOX تعرّفون أين يمكنكم متابعة مباريات دوري الدرجة الثالثة مباشرة!

دوري الدرجة الثالثة، جميع معلومات البث بنظرة سريعة: إلى متى لا يزال MagentaSport يملك حقوق البث التلفزيوني؟

لا يزال دوري الدرجة الثالثة ضمن MagentaSport. يعرض مُزوّد البث الرياضي التابع لشركة Telekom جميع مباريات المسابقة مباشرة وبشكل حصري سواء على التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر. ويملك مزوّد التلفزيون المدفوع حقوق البث حتى نهاية موسم 2026/27 شاملًا.

بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض المباريات المختارة أيضًا على التلفزيون المجاني: إذ تعرض القنوات الإقليمية للتلفزيون العام بعض المباريات ذات الطابع الخاص. وبناءً على ذلك، يمكنكم الاطلاع على المواقع الرسمية لـ WDR وNDR وMDR وBR وSWR وSR لمعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لبثها.

الدوري الألماني الدرجة الثالثة (3. Liga)، جميع معلومات البث بنظرة واحدة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

المعلومةمعلومات مختصرة
الجهة المنظمةالاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)
التأسيس2008
الفرق

20

أيام اللعب

38

أكثر اللاعبين مشاركةروبرت مولر (348)
الهداف التاريخيأنطون فينك (136)
أكثر الأندية تتويجًاVfL أوسنابروك، أرمينيا بيليفيلد (بلقبين لكل منهما)
