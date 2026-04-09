Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. Liga

الدوري الألماني الدرجة الثالثة، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الألماني الدرجة الثالثة

في دوري الدرجة الثالثة، تلتقي كل أسبوع أندية عريقة عديدة ببعضها البعض، ما يضمن الكثير من الإثارة والتشويق. يكشف لكم SPOX كل ما يتعلق ببث المباريات.

ربما تكون الدوري الثالثة الأكثر إثارة في العالم. هكذا تصف أدنى دوري احترافي في ألمانيا نفسها - وربما تكون على حق في ذلك. العديد من الأندية العريقة، والعديد من أرقام المشاهدين القياسية، وصراع مثير على الصعود والهبوط تجعل ثالث أعلى درجة في البلاد بطولة مميزة للغاية. 

في SPOX ستتعرفون على أماكن متابعة مباريات الدوري الثالثة مباشرة!

الدوري الثالثة، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الثالثة، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: إلى متى لا يزال MagentaSport يمتلك حقوق البث التلفزيوني؟

لا يزال الدوري الثالثة متاحًا لدى MagentaSport . يعرض مُقدّم البث الرياضي التابع لشركة تيليكوم جميع مباريات البطولة مباشرةً وحصريًا سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر. ويحتفظ مزوّد التلفزيون المدفوع بحقوق البث حتى نهاية موسم 2026/27 شاملًا.

سجّل الآناحصل الآن على اشتراك MagentaSport - ابتداءً من 7,95 يورو شهريًا!

بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض المباريات المختارة أيضًا على التلفزيون المجاني: إذ تبث القنوات الإقليمية التابعة للتلفزيون العام بعض المباريات ذات الحساسية الخاصة. وبناءً على ذلك، يمكنكم الاطلاع على احتمال وجود بث عبر المواقع الرسمية لكل من WDR وNDR وMDR وBR وSWR وSR.

بث مباشر في كل مكان في العالم مع Nord VPNاحصل على Nord VPN

الدوري الألماني الدرجة الثالثة (3. Liga)، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

المنظّمالاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)
التأسيس2008
الفرق

20

جولات اللعب

38

صاحب الرقم القياسي في المشاركاتروبرت مولر (348)
صاحب الرقم القياسي في الأهدافأنطون فينك (136)
أكثر الأندية تتويجًافي إف إل أوسنابروك، أرمينيا بيليفيلد (لكلٍ منهما لقبان)
إعلان