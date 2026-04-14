تأسر الدوري الألماني (البوندسليغا) الكثير من الناس عامًا بعد عام. وخارج الحدود، يتمتع كلٌّ من بوروسيا دورتموند (BVB) وبايرن ميونخ على وجه الخصوص ببريق خاص حتى على الصعيد الدولي، ما يجذب المشاهدين الأجانب. يمكنكم معرفة أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات أكثر المنافسات الرياضية شعبية في البلاد هنا!

في البوندسليغا، طرأ منذ موسم 2025/26 تغيير على توزيع الحقوق. ومن يرغب في متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عليه اللجوء إلى مزوّدين اثنين.

من جهة، تعرض سكاي مباراة المساء في «جمعة الأضواء الكاشفة» لافتتاح الجولة، وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. ويعرض مزوّد التلفزيون المدفوع اللقاءات سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر على SkyGo وWOW.

من ناحية أخرى، انتقل برنامج المؤتمر الشهير يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب الربط المباشر بين المباريات، تواصل DAZN أيضًا بث مباريات يوم الأحد حصريًا. وإضافةً إلى النقل عبر التلفزيون الخطي، ستكون هناك هناك أيضًا خدمة بث مباشر إضافية متاحة على الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق. وتسري الحقوق الممنوحة حاليًا لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض بعض المباريات المختارة في بداية الموسم ونهايته على التلفزيون المجاني. وفي هذا الصدد، تمتلك Sat.1 الحقوق بالدرجة الأولى.

لا تستطيعون المتابعة مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطات بارزة من البوندسليغا؟ إذن تفضّلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني. سنقدّم لكم تغطية حية نصية لمباريات مختارة. وخاصة فيما يتعلق ببايرن وBVB ستجدون دائمًا ما تبحثون عنه.

