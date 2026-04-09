تجذب البوندسليغا الكثير من الناس عامًا بعد عام. وعبر الحدود، يتمتع كلٌّ من دورتموند (BVB) وبايرن على وجه الخصوص ببريقٍ خاص حتى على الصعيد الدولي، ما يجعلهم يجذبون مشاهدين من خارج البلاد. يمكنكم معرفة أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات أكثر المسابقات الرياضية شعبية في البلاد هنا!

في البوندسليغا، طرأ تغيير على توزيع الحقوق اعتبارًا من موسم 2025/26. ومن يرغب في متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، فعليه الاعتماد على مزودين اثنين.

من جهة، تعرض سكاي مباراة المساء في "جمعة الأضواء الكاشفة" لافتتاح جولة المباريات، وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. ويعرض مزود التلفزيون المدفوع المواجهات سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر على SkyGo وWOW.

من جهة أخرى، انتقل برنامج «الكونفرنس» الشهير يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب الربط المباشر بين المباريات، ستستمر أيضًا مباريات يوم الأحد في البث حصريًا عبر DAZN. وبالإضافة إلى النقل عبر التلفزيون الخطي، ستكون هناك هناك أيضًا خدمة بث مباشر إضافية متاحة على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق. وتظل حقوق البث الممنوحة حاليًا سارية لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض بعض المباريات المختارة في افتتاح الموسم وختامه على القنوات المجانية. وفي هذا الشأن، تمتلك Sat.1 الحقوق بشكل أساسي.

