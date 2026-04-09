Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
TV camera with the Bundesliga logo signGetty Images

ترجمه

الدوري الألماني (البوندسليغا)، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر عبر الإنترنت؟

الدوري الألماني
أوجسبورج
باير ليفركوزن
بايرن ميونخ
بوروسيا دورتموند
بوروسيا مونشنجلادباخ
آينتراخت فرانكفورت
هايدينهايم
كولن
فرايبورج
هامبورج
هوفينهايم
ماينتس
لايبزيج
سانت باولي
أونيون برلين
شتوتجارت
فيردر بريمن
فولفسبورج

هنا تحصلون على جميع المعلومات حول نقل مباريات الدوري الألماني (البوندسليغا) على التلفزيون والبث المباشر.

تجذب البوندسليغا الكثير من الناس عامًا بعد عام. وعبر الحدود، يتمتع كلٌّ من دورتموند (BVB) وبايرن على وجه الخصوص ببريقٍ خاص حتى على الصعيد الدولي، ما يجعلهم يجذبون مشاهدين من خارج البلاد. يمكنكم معرفة أين يمكنكم مشاهدة جميع مباريات أكثر المسابقات الرياضية شعبية في البلاد هنا!

في البوندسليغا، طرأ تغيير على توزيع الحقوق اعتبارًا من موسم 2025/26. ومن يرغب في متابعة مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، فعليه الاعتماد على مزودين اثنين. 

من جهة، تعرض سكاي مباراة المساء في "جمعة الأضواء الكاشفة" لافتتاح جولة المباريات، وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. ويعرض مزود التلفزيون المدفوع المواجهات سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر على SkyGo وWOW.

من جهة أخرى، انتقل برنامج «الكونفرنس» الشهير يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب الربط المباشر بين المباريات، ستستمر أيضًا مباريات يوم الأحد في البث حصريًا عبر DAZN. وبالإضافة إلى النقل عبر التلفزيون الخطي، ستكون هناك هناك أيضًا خدمة بث مباشر إضافية متاحة على الموقع الإلكتروني أو في التطبيق. وتظل حقوق البث الممنوحة حاليًا سارية لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض بعض المباريات المختارة في افتتاح الموسم وختامه على القنوات المجانية. وفي هذا الشأن، تمتلك Sat.1 الحقوق بشكل أساسي.

لا تستطيعون المتابعة مباشرة أمام الشاشة ولكنكم لا تريدون تفويت أي لقطات بارزة من البوندسليغا؟ إذًا تفضّلوا بزيارة موقعنا. ننقل لكم تغطية لحظية لبعض المباريات المختارة. ولا سيما فيما يتعلق ببايرن وBVB ستجدون دائمًا ما تبحثون عنه.

دليل التلفزيون وبث البوندسليغا: أين تُعرض أي مباراة في ألمانيا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ البطاقة التعريفية

حقيقةمعلومات مختصرة
المنظِّمDFL
التأسيس24 أغسطس 1963
الفرق 18
أيام اللعب34
صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (مختارات)كارل-هاينتس كوربل (602) 
الهداف القياسيغيرد مولر (365)
إعلان