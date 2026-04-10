تأسر البوندسليغا الكثير من الناس عامًا بعد عام. وإلى ما وراء الحدود، يتمتع كلٌّ من دورتموند (BVB) وبايرن على وجه الخصوص ببريقٍ خاص على الصعيد الدولي أيضًا، وبالتالي يجذبان مشاهدين من الخارج. يمكنكم معرفة أين تستطيعون مشاهدة جميع مباريات أكثر منافسات البلاد الرياضية شعبية هنا!

في البوندسليغا، طرأ منذ موسم 2025/26 تغيير في توزيع الحقوق. ومن يرغب في متابعة مباريات الدرجة الأولى في كرة القدم الألمانية، عليه الاعتماد على مزوّدين اثنين.

من جهة، تعرض سكاي في "جمعة الأضواء الكاشفة" مباراة المساء لافتتاح الجولة وكذلك جميع المباريات الفردية يوم السبت. ويعرض مزوّد التلفزيون المدفوع اللقاءات سواء عبر التلفزيون الخطي أو عبر البث المباشر على SkyGo وWOW.

من جهة أخرى، انتقل برنامج «الكونفرانس» الشهير يوم السبت إلى DAZN. وإلى جانب الربط المباشر بين المباريات، تظل مباريات يوم الأحد أيضًا تُعرض حصريًا على DAZN. وبالإضافة إلى البث عبر التلفزيون الخطي، سيكون هناك أيضًا بث مباشر إضافي متاح على الموقع الإلكتروني أو عبر التطبيق. وتظل حقوق البث الممنوحة حاليًا سارية لكلا المزوّدين حتى موسم 2028/29.

بالإضافة إلى ذلك، ستُعرض بعض المباريات المختارة في بداية الموسم ونهايته على التلفزيون المجاني. وفي هذا الشأن، تمتلك Sat.1 الحقوق بشكل أساسي.

لا تستطيعون المتابعة مباشرة أمام الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أبرز لقطات البوندسليغا؟

لا تستطيعون المتابعة مباشرة أمام الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أبرز لقطات البوندسليغا؟ إذًا تفضلوا بزيارة موقعنا. نقوم بتغطية مباشرة (تيكر) لمباريات مختارة لكم. وخاصة فيما يتعلق ببايرن ودورتموند (BVB) ستجدون ما تبحثون عنه دائمًا.

