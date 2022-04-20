الدوري الإنجليزي لن يساعد ليفربول .. رفض طلب كلوب بشأن لقاء نيوكاسل!

طالب نادي ليفربول بتغيير موعد مباراة نيوكاسل يونايتد من الظهيرة لليل وذلك بسبب كثرة المواجهات التي يتعرض لها في الفترة المقبلة.

لكن قوبل طلب الريدز بالرفض، وهو ما يثير استياء مدرب الفريق يورجن كلوب والجماهير التي تطمح في أن يحقق الفريق الرباعية هذا الموسم.

كما أبدى إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد تعاطفه مع موقف ليفربول من لعب المباراة ليلًا، موضحًا أنه كان يطالب بنفس الأمر لو كان مكان كلوب.

ماذا حدث؟

من المقرر أن يواجه ليفربول فريق إدي هاو في ملعب سانت جيمس بارك يوم السبت، 30 أبريل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الظهيرة.

ولكن مع لعب فريق يورجن كلوب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فياريال قبل ثلاثة أيام، كان فريق ميرسيسايد يأمل على ما يبدو في نقل المباراة لموعد ليلي.

لكن بحسب ما علمته "LiverpoolEcho" فإن الدوري الإنجليزي الممتاز رفض الأمر ومن المرجح أن تستمر المباراة في موعدها الأصلي.

ماذا قال كلوب؟

قبل مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لفريق الريدز ضد مانشستر سيتي، أعرب المدرب كلوب عن استيائه من جدول المباريات لمباراة نيوكاسل المقبلة.

حيث قال: "إذا كنت تريد أن تسبب لنا مشاكل، فأرسلنا الساعة 12:30 إلى نيوكاسل. أنا لا أفهم ذلك. أستطيع أن أفهم أن الناس يريدون مشاهدة مباراة كرة قدم بين ليفربول ونيوكاسل لكني لا أرى لماذا يجب أن يتمتع أي فريق بميزة أو عيب".

وأوضح: "يجب على الدوري وقنوات البث محاولة المساعدة على الأقل، فلم أسمع أي شيء عن ذلك. لم يتصل بي أحد من BT حتى الآن. لكني أقول إن الفطرة السليمة ستخبرك أنه من المحتمل أن يكون ذلك صحيحًا شيء يجب القيام به لتحريك اللعبة قليلاً".

المنافس يتعاطف

من جانبه تحدث إيدي هاو مدرب نيوكاسل حول ما يحدث في وضعية المباراة وموعدها، وأبدى تعاطفه مع المدرب الألماني وموقف ليفربول.

حيث قال: "إنه وضع صعب للغاية. لقد حققوا نجاحًا كبيرًا هذا العام وانتهى بهم الأمر بلعب الكثير من المباريات، لذا فهمت الأمر من وجهة نظرهم، وربما كان لدي نفس الرأي لو كنت مكانهم. بالنسبة لنا، لقد كنا في وضعهم مرات عديدة على مر السنين".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة إيفرتون في الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد القادم.

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