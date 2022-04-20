الدوري الإنجليزي | آرسنال يفوز في ديربي لندن ومانشستر سيتي يعود للصدارة

انتهت مباريات اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت بعض الأحداث الساخنة والقوية خاصةً في ديربي لندن.

البداية كانت من مواجهة آرسنال وتشيلسي والتي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة (4-2) في لقاء لعب على أرض البلوز في ملعب ستامفورد بريدج.

وبتلك النتيجة يصل آرسنال للنقطة 57 لكنه يظل في مركزه الخامس، ويبقى في المنافسة القوية مع توتنهام ومانشستر يونايتد على المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

فيما يتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 62، لكنه لا يشعر بالضغط من الفرق التي تليه حيث أنه قد وضع قدم في تواجده الموسم المقبل في البطولة الأوروبية.

وتعادل نادي ليستر سيتي مع فريق إيفرتون بنتيجة (1-1) في لقاء لعب على ملعب جوديسون بارك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الذئاب إلى النقطة 41 في المركز التاسع، فيما يرتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 29.

وانتصر نيوكاسل يونايتد في ملعبه على فريق كريستال بالاس بنتيجة (1-0)، وبتلك النتيجة يبتعد عن صراع الهبوط بشكل رسمي.

حيث يصل الفريق الذي عانى كئيرًا هذا الموسم إلى النقطة 40 في المركز ال 11، فيما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 37 في المركز ال 14.

واستمر مانشستر سيتي في سباق المنافسة على اللقب من خلال عودته لصدارة جدول الترتيب بعد فوزه على فريق برايتون بنتيجة (3-0).

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي للنقطة 77 في المركز الأول، فيما يتجمد رصيد برايتون عند النقطة 40 في المركز العاشر.

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