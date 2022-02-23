الدوري الأمريكي لنيمار: لا نحتاج لخدماتك!

حذر دون جاربر رئيس الدوري الأمريكي من أن دوريه ليس مكانًا للتقاعد للاعبين في نهاية حياتهم المهنية.

وتأتي تعليقاته بعد أن كشف لاعب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا عن رغبته في اللعب في الولايات المتحدة لمدة موسم "على الأقل" بعد انتهاء عقده الحالي في عام 2025.

فالدوري الأمريكي لكرة القدم لديه تاريخ في جذب أفضل اللاعبين في نهاية حياتهم المهنية بما في ذلك تييري هنري وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وأندريا بيرلو وديفيد فيا.

ولكن على عكس ما تقوله لنا الأحداث، يرى جاربر بأن اللاعبين في أوروبا عليهم أن يحترموا دوريه بطريقة أفضل من ذلك.

ماذا أغضب رئيس الدوري الأمريكي؟

تحدث نجم باريس سان جيرمان في بودكاست "Fenomenos" قائلًا: "موسمهم في أمريكا أقصر، لذا سأحصل على إجازة لمدة ثلاثة أشهر، وسوف ألعب لسنوات عديدة أخرى".

ومن جانبه علق رئيس الدوري الأمريكي عبر مؤتمر صحفي قائلًا: "لسنا بحاجة إلى إحضار لاعبون كبار في نهاية مسيرتهم لأنهم قرروا أنهم يريدون التقاعد في الدوري الأمريكي".

وواصل: "نريد أن تدور قصتنا حول قدوم اللاعبين الشباب إلى هنا في المراحل الأولى أو في بداية مسيرتهم وجعل دورينا المفضل لديهم".

وأشار إلى أن نجم ليفربول السابق شيردان شاكيري البالغ من العمر 30 عامًا قد انضم مؤخرًا إلى شيكاجو فاير من ليون.

حيث أوضح: "لدينا لاعبون قادمون في سن الثلاثين، لا أعتقد أن هذا سن هو للتقاعد عندما تكون لاعبًا في الدوري الأمريكي الممتاز".

وتحدث جاربر أيضًا عن زلاتان إبراهيموفيتش الذي غادر لوس أنجلوس جالاكسي إلى ميلان، مشيرًا إلى أنه "لم يقل أحد أن" المهاجم السويدي "ذهب للتقاعد في إيطاليا".

جدير بالذكر أن نيمار ليس النجم الوحيد الذي ارتبط بالانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث قيل أيضًا أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يحصلون على اهتمام الدوري الأمريكي.

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