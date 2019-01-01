رابطة الدوري الإسباني تشكو برشلونة وأوساسونا وليفانتي

ما سبب غضب الليجا من جمهور برشلونة؟

قدمت رابطة الدوري الإسباني شكوى رسمية إلى لجنة المسابقات في الاتحاد ولجنة لا للعنف ضد جمهور برشلونة وأوساسونا وليفانتي نظرًا لما بدر منهم خلال مباريات الجولة الماضية.

برشلونة انتصر على مايوركا 5-2 بينما خسر ليفانتي الديربي أمام فالنسيا بنتيجة 4-2 بينما تعادل أوساسونا مع إشبيلية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ الرابطة قدمت شكوى كتابية إلى الاتحاد تقول فيها إنّ 500 مشجع لبرشلونة رددوا إهانات لريال مدريد وإسبانيول في المدرجات.

بينما وصف جمهور أوساسونا فريق إشبيلية بالـ "عاهرة" فيما أهان جمهور خيتافي فريق فالنسيا وبالتحديد قائدهم داني باريخو ووصفوه بالشخص السكير.

وسوف يتم النظر في الشكاوى المقدمة لبحث العقوبات المتوقعة إلا أنّها لن تزيد على مجرد غرامة مالية بسيطة.

ويواجه برشلونة أزمة في خوض لقاء ريال مدريد يوم 18 أكتوبر المقبل في "كامب نو" بسبب أعمال الشغب المحتملة ومحاولة استغلال المباراة لتوجيه رسالة سياسية.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد في النقاط.