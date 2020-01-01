متى يعود الدوري الإيطالي بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا؟

قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، الكثير من الخسائر تلوح في الأفق للأندية والاتحاد الإيطالي

أعلن الاتحاد الإيطالي عن قرار تأجيل الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا خلال الفترة الأخيرة حيثُ يعود هذا القرار نتيجة لقرار رئاسة الوزراء بمنع تواجد أي تجمعات بشرية بسبب زيادة أعداد المصابين بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير.

ورغم رفض معظم الأندية على قرار التأجيل في مقدمتهم نادي يوفنتوس ولاتسيو بالإضافة إلى الإنتر بسبب المنافسة الشرسة بينهم على قمة الكالتشيو، إلا أن القرار جاء بشكل صارم التنفيذ على كل الأندية.

من جانب آخر هناك مناقشات كثيرة في الاتحاد الأوروبي " يويفا" بشأن تأجيل يورو 2020 لأنه من المتوقع أن تزداد أعداد المصابين أكثر في قارة أوروبا خلال الشهور البسيطة القادم.

المزيد من الفرق

والحال ليس في إيطاليا فقط فقد تضررت إسبانيا هي الأخرى مع ظهور حالات مصابة متزايدة خلال الأيام الأخيرة مما جعل الاتحاد الإسباني بعض مباريات الليجا دون جماهير مع تأجيل مباريات الأسبوعين القادمين حتى تتضح الرؤية.

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ماهو الموعد المحدد لعودة الدوري الإيطالي؟

ليس هناك موعد محدد حتى هذه اللحظة، فقد تم تأجيل إلى أجل غير مسمى حتى تظهر الرؤية بشكل كامل عن الأوضاع وكيفية تعامل إيطاليا مع فيروس كورونا.

لكن هناك عدة سيناريوهات حسب الصحافة الإيطالية أبرزها عودة الدوري في شهر مايو القادم مع تأجيل مباريات كأس إيطاليا إلى شهر أغسطس.

وستكون المباريات مضغوطة لمعظم الأندية حيثُ سيلعب كل فريق في الكالتشيو كل يومين أو ثلاثة.

أما السيناريو الآخر سيكون معتمداً على تأجيل يورو 2020 مع لعب المباريات خلال الصيف في شهر يوليو وأغسطس لكن هذا القرار سيكون صعباً على معظم الفرق.

ما مصير الفرق الإيطالية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟

قرر الاتحاد الإيطالي أن يلعب نادي يوفنتوس مع ليون في إياب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا بدون جماهير وكان فريق السيدة العجوز قد خسر بنتيجة 1/0.

بينما سيخرج نادي نابولي إلى برشلونة حيثُ قرار الاتحاد الإسباني بلعب المباراة دون جمهور أيضاً مثلما حدث في مباراة فالنسيا وأتلانتا.

وسيلعب كل من الإنتر أمام خيتافي وروما أمام إشبيلية دون وجود جماهير.

كيف سيتم حسم الدوري الإيطالي؟

هناك تكهنات كثيرة من الصحافة الإيطالية في ظل انتظار قرار الاتحاد الإيطالي الأخير بشأن حسم مسالة تأجيل أو إلغاء أو استكمال الدوري الإيطالي

ففي حالة الاستمرار سيكون على مسوؤلي الاتحاد تحديد مواعيد جديدة للمباريات إما في شهر مايو مع ضغط للمباريات أو في شهر يوليو وأغسطس مع انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل يورو 2020

أما في حالة الإلغاء سيكون الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا كما هو الترتيب الحالي: يوفنتوس، لاتسيو، الإنتر، أتلانتا بينما يتأهل روما ونابولي إلى الدوري الأوروبي.

مع إلغاء الهبوط الخاص بالفرق وصعود فرقتين من السيريا ب ليصل عدد الفرق في الدوري الإيطالي خلال الموسم القادم إلى 22 فريقاً