الدوري الإيطالي يحدد مواعيد الجولات المؤجلة رغم انتشار كورونا
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي بصورة رسمية عن موعد مباريات الجولتين 27 و28 من السيري آ، بعد اللغط الأخير في الجدول بسبب فيروس كورونا.
وكانت الرابطة قد أجلت بعض من مباريات الجولة 26، ثم عادت وأقرت إقامتهم الأسبوع المقبل بدلًا من الجولة 27، وأبرز تلك المباريات كانت مباراة إنتر أمام يوفنتوس.
ومن المقرر أن تُقام الجولة 27 يوم 13 مارس الحالي، على أن تنطلق الجولة 28 يوم 28 مارس بشكل طبيعي وبدون حضور الجماهير كما قررت وزارة الحكومة الإيطالية من قبل.
وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة 27:
الجمعة 13 مارس 2020:
السبت 14 مارس 2020:
الأحد 15 مارس 2020:
الجولة 28:
الجمعة 20 مارس 2020:
لاتسيو - فيورنتينا
السبت 21 مارس 2020:
بريشيا - جنوى
سامبدوريا - بولونيا
يوفنتوس - ليتشي
الأحد 22 مارس 2020:
ساسوولو - هيلاس فيرونا
أودينيزي - أتالانتا
نابولي - سبال
كالياري - تورينو
ميلان - روما
بارما - إنتر