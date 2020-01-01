الدوري الإيطالي يحدد مواعيد الجولات المؤجلة رغم انتشار كورونا

رغم كورونا كرة القدم مستمرة..

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي بصورة رسمية عن موعد مباريات الجولتين 27 و28 من السيري آ، بعد اللغط الأخير في الجدول بسبب فيروس كورونا.

وكانت الرابطة قد أجلت بعض من مباريات الجولة 26، ثم عادت وأقرت إقامتهم الأسبوع المقبل بدلًا من الجولة 27، وأبرز تلك المباريات كانت مباراة إنتر أمام يوفنتوس.

ومن المقرر أن تُقام الجولة 27 يوم 13 مارس الحالي، على أن تنطلق الجولة 28 يوم 28 مارس بشكل طبيعي وبدون حضور الجماهير كما قررت وزارة الحكومة الإيطالية من قبل.

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وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة 27:

الجمعة 13 مارس 2020:

هيلاس فيرونا - نابولي

يوفنتوس - بولونيا

السبت 14 مارس 2020:

سبال - كالياري

جنوى - بارما

تورينو - أودينيزي

الأحد 15 مارس 2020:

ليتشي - ميلان

أتالانتا - لاتسيو

فيورنتينا - بريشيا

إنتر - ساسوولو

روما - سامبدوريا

الجولة 28:

الجمعة 20 مارس 2020:

لاتسيو - فيورنتينا

السبت 21 مارس 2020:

بريشيا - جنوى

سامبدوريا - بولونيا

يوفنتوس - ليتشي

الأحد 22 مارس 2020:

ساسوولو - هيلاس فيرونا

أودينيزي - أتالانتا

نابولي - سبال

كالياري - تورينو

ميلان - روما

بارما - إنتر