الدوري الإيطالي | هيجوايين يقود يوفنتوس لاجتياز إنتر واسترداد الصدارة

البيبيتا يسجل هدف انتصار السيدة العجوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.

بدأ إنتر بتشكيل مكون من: هاندانوفيتش – جودين – دي فري – شكرينيار – دامبروزيو – باريلا – بروزوفيتش – سينسي – أسامواه – لوكاكو - مارتينيز

فيما دفع يوفي بتشكيل مكون من: تشيزني – كوادرادو – بونوتشي – دي ليخت – ساندرو – خضيرة – بيانيتش – ماتويدي – برناردسكي – ديبالا – رونالدو

تقدم يوفي في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من ميرالم بيانيتش وتسديدة من باولو ديبالا، وفي الدقيقة التاسعة سدد كريستيانو رونالدو كرة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 17 تحصل إنتر على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد ماتيس دي ليخت، سجل منها لوتارو مارتينيز هدف العادل.

وفي الدقيقة 33 اضطر أنتونيو كونتي مدرب إنتر لإخراج ستيفانو سينسي وإشراك ماتياس فيتسينو بدلاً منه.

وفي الدقيقة 41 سجل كريستيانو رونالدو هدفاً ألغي بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الدقيقة 54 أشرك كونتي أليساندرو باستوني بدلاً من دييجو جودين الذي أصيب أيضاً، وفي الدقيقة 62 حل رودريجو بنتانكور وجونزالو هيجوايين بدلاً من سامي خضيرة وفيديريكو برناردسكي.

وفي الدقيقة 71 ترك باولو ديبالا موقعه لصالح إيمري تشان، فيما حل ماتيو بوليتانو بدلاً من لوتارو في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 80 اقتنص جونزالو هيجوايين هدف الفوز بعد تمريرة حاسمة من رودريجو بنتانكور.

بتلك النتيجة ينقض يوفي على صدارة الكالتشيو بـ19 نقطة، موقفاً سلسلة انتصارات النيراتزوري عند 6 مباريات متتالية.