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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

الدوري الإيطالي| كوالياريلا يحقق رقماً لم يتكرر منذ دي ناتالي

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أول من يسجل في 7 مباريات متتالية منذ 2010..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب سامبدوريا على مضيفه إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للكالتشيو.

 

تقدم مانويل باسكال لإمبولي من ركلة جزاء في الدقيقة 11، فيما تعادل جاستون راميريز في الدقيقة 41.

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وفي الشوط الثاني سجل فابيو كوالياريلا هدف التقدم لسامبدوريا في الدقيقة 69، فيما أعاد فرانشيسكو كابوتو التعادل في الدقيقة 75، ثم سجل جيانلوكا كابراري هدفي الفوز للسامب في الدقيقتين 87 و91.

 

هدف المخضرم كوالياريلا تحديداً جعله أول من يسجل في 7 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي، بعد مخضرم آخر هو أنتونيو دي ناتالي أسطورة أودينيزي في مايو 2010.

الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما بقبع إمبولي في المركز الخامس عشر بـ16 نقاط.

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