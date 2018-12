الدوري الإيطالي| كوالياريلا يحقق رقماً لم يتكرر منذ دي ناتالي

تغلب سامبدوريا على مضيفه إمبولي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للكالتشيو.

تقدم مانويل باسكال لإمبولي من ركلة جزاء في الدقيقة 11، فيما تعادل جاستون راميريز في الدقيقة 41. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني سجل فابيو كوالياريلا هدف التقدم لسامبدوريا في الدقيقة 69، فيما أعاد فرانشيسكو كابوتو التعادل في الدقيقة 75، ثم سجل جيانلوكا كابراري هدفي الفوز للسامب في الدقيقتين 87 و91.

7 - Before Fabio #Quagliarella, the last italian player to find the net in 7 Serie A games in a row was Antonio Di Natale in May 2010. Everlasting. #EmpoliSampdoria