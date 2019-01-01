الدوري الإيطالي| روما يطعن يوفنتوس ويضيق الخناق على ميلان

الذئاب يتشبثون بالآمال الأوروبية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب روما على ضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.

البداية أتت في الدقيقة 7 بتسديدة من خوان كوادرادو تصدى لها أنتونيو ميرانتي، وفي الدقيقة 17 سدد باولو ديبالا ليتصدى ميرانتي مجدداً.

وفي الدقيقة 19 ارتطمت تسديدة لورنزو بيليجريني بالعارضة، فيما حاول ديبالا مجدداً في الدقيقة 30 ليتصدى ميرانتي من جديد.

وفي الدقيقة 64 تلقى كريستيانو رونالدو بينية انطلق بها وسجل الهدف الأول ليوفي، إلا أن تقنية الفيديو أثبت تسلله ليُلغى الهدف.

وفي الدقيقة 67 أجرى روما التبديل الأول بنزول برايان كريستانتي بدلاً من بيليجريني، فيما حل رودريجو بينتانكور على حساب ميرالم بيانيتش في الطرف الآخر في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 78 أتى جنكيز أوندير على حساب جاستن كلويفرت، فيما سجل أليساندرو فلورنزي هدف المباراة الاول أخيراً في الدقيقة 79 بعد تمريرة من إدين دجيكو.

أخيراً في الدقيقة 84 حل أليكس ساندرو بدلاً من بليز ماتويدي، فيما تلاه جواو كانسيلو على حساب ماتيا دي تشيليو، قبل أن يأتي الهدف الثاني بتوقيع دجيكو بعد تمريرة من البديل أوندير في الدقيقة 93.

بذلك يرفع روما رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ميلان وبفارق نقطة عن إنتر الرابع الذي سيلاقي كييفو غداً، فيما تجمد رصيد يوفنتوس بطل المسابقة عند 89 نقطة.