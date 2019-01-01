الدوري الإيطالي| روما يدك كالياري بثلاثية ويقتنص المقعد الأوروبي مؤقتاً

روما يشعل الصراع بهدفين مبكرين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق روما ضيفه كالياري بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الرابع و الثلاثين للدوري الإيطالي.

البداية أتت سريعة من جانب الذئاب بهدف أول في الدقيقة 5، أحرزه فيديريكو فازيو من رأسية تابع بها المحاولة الأولى.

وفي الدقيقة 8 سجل خافيير باستوري ثاني الأهداف بعد عمل رائع من الواعد جاستن كلويفرت.

استمرت محاولات روما بتسديدة من أليساندرو فلورنزي في الدقيقة 39 علت العارضة، ثم تسديدة أخرى لباستوري ارتطمت بالعارضة ف الدقيقة 43، ليهدر لورنز بيليجريني متابعتها.

وفي الدقيقة 55 كاد إدين دجيكو أن يضيف الثالث برأسية تحولت إلى ركنية، وفي الدقيقة 74 حاول البوسني مجدداً لتمر كرته فوق العارضة.

أخيراً في الدقيقة 86 سجل ألكساندر كولاروف ثالث الأهداف في بعد تسديدة قوية كالعادة من متابعة للمحاولة السابقة.

بذلك يحتل روما المركز الرابع بـ58 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة ميلان وتورينو، حال عدم فوز ميلان (56 نقطة) يحتفظ الذئاب بالمقعد المؤهل لدوري الأبطال.