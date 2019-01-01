رايولا ينفي تشاجر بيلجريني مع لاعبي روما

بعد المواجهة التي وقعت بينهما وانتهت بالتعادل 1/1

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نفى مينو رايولا وكيل أعمال لوكا بيلجريني، قيام اللاعب باستفزاز زملائه السابقين خلال مواجهة روما وكالياري الأخيرة.

بيلجريني رحل عن روما في يوليو الماضي، منضماً لصفوف يوفنتوس قبل الانتقال إلى كالياري على سبيل الإعارة.

بعض التقارير الصحفية، أكدت تورط اللاعب الشاب في مشاجرة مع بعض لاعبي روما، خلال التعادل 1/1 هذا الأسبوع بالدوري الإيطالي.

ورد رايولا على هذه الادعاءات قائلاً:"كتب أحدهم أن لوكا بيلجريني كان يثير رفاقه السابقين في روما، هذه أخبار مزيفة".

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وكانت التقارير أكدت تشاجر بيلجريني مع أليكساندر كولاروف ظهير الذئاب على وجه التحديد.

يذكر أن صاحب الـ20 سنة بدأ مسيرته في شباب روما، قبل التدرج للوصول للفريق الأول بالنادي الإيطالي.