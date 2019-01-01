الدوري الإيطالي | دجيكو يقتل فروزينوني وروما يواصل المنافسة الأوروبية

روما يخطف فوزًا مثيرًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح روما في خطف ثلاث نقاط حاسمة في صراع بمقاعد دوري الأبطال، بفوز بشق الأنفس على فروزينوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ودخل روما وعينه على الفوز، بعد انتصار ميلان أمس بثلاثية نظيفة على إمبولي في افتتاح الجولة.

تقدم فروزينوني بهدف مبكر من خطأ فادح من الحارس السويدي روبن أولسن بهدف في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة كيانو غالطت الحارس بعد تصديه للكرة وسكنت الشباك.

محاولات روما تواصلت بعدها من أجل تسجيل هدف التعادل، ليعدل إدين دجيكو النتيجة في الدقيقة 30 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وبعدها بدقيقة واحدة، حول لورينيزو بيلجريني تسديدة الشعراوي إلى هدف ثاني لروما.

وأجرى روما عدة تغييرات في الشوط الثاني، حيث خرج مانولاس بسبب الإصابة في الدقيقة 77 ليحل بدلاً منه فازيو.

وقبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، أرسل كاينو عرضية لبيانمونتي الذي سجل هدف التعادل بسهولة لأصحاب الأرض.

لكن روما نجح في العودة وخطف الثلاث نقاط، بهدف قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع، بعدما حول البوسني دجيكو عرضية الشعراوي لهدف.

ليرفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس خلف ميلان بنقطة وحيدة، في صراع مقاعد دوري الأبطال.

بينما ظل فروزينوني في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة، متكبدًا الخسارة الـ15 الموسم الجاري.