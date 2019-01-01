دجيكو يغيب عن روما 3 أسابيع بعد تعقد حالته

إصابة قوية في الوجه تحرم الذئاب من النجم البوسني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أصبح المهاجم البوسني إدين دجيكو، مهدداً بالغياب عن صفوف روما لفترة أطول من المتوقع، بسبب إصابته الأخيرة في الوجه.

دجيكو قام مؤخراً بإجراء جراحة في الوجه، عقب مباراة فريقه التي تعادل خلالها مع كالياري 1/1 الأحد الماضي.

برونو بيسوتشي الطبيب المعالج لمهاجم روما قال في تصريحات صحفية:"الضربة كانت قوية وسيئة جداً أكثر مما توقعنا".

وأضاف:"في البداية توقعنا أن الكسر في عظم الوجنة، ولكن وجدنا بعدها كسراً آخر في الجزء السفلي حول العين اليمنى".

وتابع:"إصابة إدين تبدو معقدة جداً لأنها كسر مزدوج يستغرق وقت أطول للشفاء، قناع الكربون قد لا يكون كافية لحمايته".

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وفي نهاية حديثه أكد طبيب اللاعب أن فترة غياب ستصل إلى 3 أو 4 أسابيع، لعدم الرغبة في المجازفة لتجنب تفاقم الإصابة.