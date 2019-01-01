جيامباولو: هل أستقيل من ميلان؟ الرحيل يعني الاستسلام!

إصرار من مدرب الروسونيري على مواصلة عمله

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماركو جيامباولو مدرب ميلان، أنه لا يفكر في الاستقالة والرحيل عن الروسونيري في المستقبل القريب.

ميلان يستعد لمواجهة جنوى غداً السبت، بعد تعرضه لـ4 هزائم في أول 6 مباريات لمدربه الجديد.

جيامباولو قال في تصريحات صحفية:"نحن الآن نحاول التحسن من كل الجوانب، نعمل من الساعة الثامنة صباحاً بشكل يومي".

وأضاف:"أعمل بشكل مستمر وسنحاول بشتى الطرق للوصول إلى حل، هل أستقيل؟ أبداً الرحيل يعني الاستسلام".

وعن تشجيعه لإنتر:"نعم كنت مشجعاً لهم في سن صغير جداً ولكن الآن انتمائي لميلان".

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انخفاض المعدل التهديفي لبيونتيك:"من يعرفون كيفية التسجيل بهذه الطريقة لا يمكن أن ينسونها بهذه السرعة".

ويلعب ميلان ضد جنوى وهو في المركز السادس عشر بجدول الدوري الإيطالي بـ6 نقاط فقط.