ثيو هيرنانديز يثق في تواجد ميلان ضمن الأربعة الكبار

أبدى إعجابه بالمدرب الجديد للروسونيري

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يؤمن ثيو هيرنانديز ظهير نادي ميلان الإيطالي، بمقدرة فريقه على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري.

ميلان أعلن مؤخراً عن إقالة مدربه ماركو جيامباولو، بعد تلقي الفريق 4 هزائم في أول 7 مباريات في الكالتشيو.

الروسونيري اتجه لتعيين ستيفانو بيولي المدرب السابق للاتسيو وإنتر وفيورنتينا خلفاً له.

هيرنانديز قال عن الخطوة الجديدة:"من الجيد لأي مدرب البداية مبكراً ولكن هذه الأشياء تحدث في كرة القدم".

وأضاف:"الآن لدينا مدرباً جيداً بالنسبة لي، ونثق في قدرته على لم الشمل، لا أعرفه بشكل شخصي، ولكنه يمتلك أسلوبه وأفكاره الخاصة".

وتابع:"أثق في مقدرتنا على التواجد ضمن الأربعاة الكبار نظراً للمجموعة الجيدة لدينا من اللاعبين".

رسميًا.. بوجبا ودي خيا يغيبان عن مواجهة ليفربول

أجويرو يتعرض لحادث سيارة قبل تدريب مانشستر سيتي

ويمتلك بيولي فرصة كسر النتائج السيئة مع ميلان في الظهور الأول له أمام ليتشي الأسبوع القادم.