الدوري الإيطالي | بيونتيك يمنح ميلان فوزاً على فيرونا

المهاجم البولندي يواصل التألق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

البداية أتت مثيرة للجدل في الدقيقة 21، بعد دقيقتين من إنذار تلقاه ماريوش ستيبينسكي مهاجم فيرونا، قبل أن يعود الحكم للفيديو ويقرر طرده.

ومع انطلاق الشوط الثاني ترك البرازيلي لوكاس باكيتا لصفقة الصيف الماضي أنتي ريبيتش.

وقي الدقيقة 56 حاول ريبيتش بكرة مرت بجوار القائم، تلاه دافيدي كالابريا في الدقيقة 58 بتسديدة اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 68 نجح كريشتوف بيونتيك في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.

عاد بيونتيك وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 83، إلا أن الحكم ألغاه بمعاونة تقنية الفيديو. أخيراً تعرض كالابريا للطرد في نهاية المباراة، تحديداً في الدقيقة 95.

بذلك يتقدم ميلان للمركز السابع بـ6 نقاط، فيما يتراجع فيرونا للمركز الحادي عشر بـ4 نقاط.