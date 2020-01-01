غرامة مالية على لاتسيو بسبب العنصرية ضد بالوتيلي

ملاحقة العنصرية مستمرة في الدوريات الأوروبية

كشفت اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي، عن العديد من العقوبات على بعض الأندية واللاعبين، بسبب الأحداث التي وقعت في الجولة الثامنة عشر من البطولة.

العقوبة الأبرز جاءت على نادي لاتسيو الإيطالي، نظراً للهتافات العنصرية التي قامت بها جماهير الفريق تجاه ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا.

وقرر الإتحاد الإيطالي تغريم نادي العاصمة مبلغ 20 ألف يورو، استمراراً من الجهات المختصة لملاحقة ظواهر العنصرية بالمسابقة هذا الموسم.

وأما دومينيكو بيراردي مهاجم ساسوولو فتم إيقافه لمدة مباراتين، نظراً لتعرضه للبطاقة الحمراء بعد مواجهة فريقه مع جنوى.

وجاء ذلك بعدما تبين من خلال تقرير الحكم، أن اللاعب هاجمه بألفاظ مهينة عقب صافرة النهاية، بعد خسارة ساسوولو بنتيجة 2/1.

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وفي سياق متصل تعرض نادي سبال لغرامة قدرها 10 آلاف يورو بسبب هجوم جماهيره على الحكام، و5 آلاف ليوفنتوس بسبب قيام أحد المشجعين باقتحام أرض الملعب.

وشملت القرارات أيضاً عقوبة مدتها مباراة واحدة على كل من أندريا سيستانا "بريشيا"، نيناد توموفيتش "سبال"، أنطونينو باريلا "بارما"، عمر كولي "سامبدوريا"، فابيو ديباولي "سامبدوريا"، مانويل لوكاتيلي "ساسوولو"، ماركو بارولو "لاتسيو" وساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا.