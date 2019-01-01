الدوري الإيطالي| التعادل يحكم قمة ميلان ونابولي

تعادل إيه سي ميلان مع ضيفه نابولي سلبياً دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإيطالي.

بدأ ميلان بتشكيل مكون من: دوناروما - كالابريا - موساكيو - رومانيولي - رودريجيز - كيسييه - باكايوكو - باكيتا - سوسو - كوتروني - تشالهانوجلو

فيما دفع نابولي بكل من: أوسبينا - مالكوي - ألبيول - كوليبالي - روي - كاليخون - رويز - زيلينسكي - إنسيني - ميرتينز - ميليك

البداية أتت في الدقيقة السادسة بواسطة خوسيه كاليخون بتسديدة رائعة تصدى لها جيانلويجي دوناروما ببراعة، وفي الدقيقة العاشرة أتى الرد من باتريك كوتروني، بعد تمريرة تلقاها ليسدد بجوار القائم.

وفي الدقيقة 39 حاول كاليخون مجدداً لتمر تسديدته بجوار القائم، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 48 عاود فرانك كيسييه المحاولة ليحولها الدفاع إلى ركنية، بينما حاول أركاديوز ميليك في الدقيقة 65 ليتصدى دوناروما لتسديدته.

وفي الدقيقة 67 سدد بيوتر زيلينسكي كرة جديدة ولكن قفاز دوناروما واصل التصدي، ليحل فابيو بوريني بدلاً من لوكاس باكيتا، ثم كريشتوف بيونتيك بدلاً من كوتروني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 72 أجرى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي تبديله الأول بنزول فوزي غلام بدلاً من ماريو روي، وفي الدقيقة 79 أنقذ ديفيد أوسبينا فرصة هدف محققة من ماتيو موساكيو، ليترك دريس ميرتينز مقعده في الملعب لصالح سيموني فيردي لاحقاً.

وفي الدقيقة 84 أطلق زيلينسكي تسديدة مرت بجوار القائم، تلاها في الدقيقة 88 بمحاولة جديدة تصدى لها دوناروما، ليختتم نابولي تبديلاته بنزول آدم أوناس بدلاً من لورينزو إنسيني، ودييجو لاكسالت على حساب هاكان تشالهانوجلو على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 93 تعرض فابيان رويز لاعب وسط نابولي للطرد عقب الإنذار الثاني، في المباراة التي انتهت باستمرار نابولي وصيفاً وله 48 نقطة، فيما بقي ميلان في المركز الرابع بصفة مؤقتة، وله 35 نقطة.